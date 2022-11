Orlando: un film su due mondi che si incontrano

“Orlando” di Daniele Vicari ha due protagonisti assoluti: un anziano contadino della Sabina e sua nipote Lyse, una ragazzina belga. Orlando (Michele Placido) ha perso da sempre i contatti con suo figlio Valerio emigrato in Belgio e arriva da lui senza sapere che è appena morto. Trova ad aspettarlo la figlia Lyse (Angelica Kazankova), rimasta sola dopo essere stata abbandonata da piccola dalla madre. La storia parte lentamente con i tempi arcaici del vecchio protagonista. È il prologo di tutto ciò che accadrà dopo: la scoperta di un mondo nuovo per un uomo che non ha mai voluto lasciare la sua terra. Tutto succede con l’arrivo in una Bruxelles piovosa e grigia come sempre.

Daniele Vicari dirige Michele Placido in stato di grazia in un ruolo per lui inedito

Parla poco il vecchio padre di Valerio e nipote di Lyse. Al suo arrivo in Belgio è stralunato e perso, eppure non ha ancora la sua forza. Il regista racconta con delicatezza la nascita del rapporto tra nonno e nipote, due persone sole unite dal ricordo di Valerio.

Il tema della migrazione è visto dal punto di vista opposto a ciò che ora consideriamo normale. È Orlando lo straniero che deve sopravvivere in un ambiente a lui ostile ed è di colore il padrone di casa di Lyse. Quello che più colpisce di questo film è l’abilità di Vicari di andare contro il politicamente corretto imperante.

Pur nella sua drammaticità, in questo film si ride e per lo più per le uscite a dir poco stravaganti di Placido. Lui è per la prima volta da anni non sopra le righe. Recita con misura e rigore riuscendo a riempire lo schermo. Estremamente fresca, invece, è l’interpretazione della piccola Angelica Kasdankova, in un personaggio leggero nonostante tutto.

“Orlando” è un film che potrebbe a tratti ricordare il cinema dei fratelli Dardenne, ma senza la tristezza e la cupezza dei due celebri cineasti. Tra le righe, infatti, c’è il tema della grande Europa unita, a cui evidentemente Orlando non sente di appartenere. La pellicola in fondo è una favola e un omaggio a una generazione di uomini ruvidi ma non per questo non empatici. Non a caso il film è dedicato a Ettore Scola, un maestro della settima arte italiana che ha saputo coniugare nei suoi lavori toni leggeri ma anche drammatici contemporaneamente.

Ivana Faranda