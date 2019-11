Titolo originale: Dark Waters Dark Waters

Regia: Todd Haynes

Cast: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, William Jackson Harper, Bill Pullman, Tim Robbins, Victor Garber, Mare Winningham, Bill Camp, Louisa Krause, Kevin Crowley

Genere: Drammatico, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 27 febbraio 2020

"Dark Waters" è un thriller americano diretto da Todd Haynes e frutto della collaborazione tra gli sceneggiatori Mario Correa e Matthew Michael Carnahan. Il film si basa sull'articolo del 2016 di Nathaniel Rich pubblicato sulla rivista The New York Times Magazine dal titolo "L'avvocato che è diventato il peggior incubo di DuPont".

"Dark Waters" è ispirato ad una storia vera e scioccante: un tenace avvocato (interpretato da Mark Ruffalo) scopre un oscuro segreto che collega un numero crescente di morti inspiegabili a una delle più grandi corporazioni del mondo, la società DuPont. Con questo processo l'avvocato rischia tutto: mette in gioco il suo futuro, la sua famiglia e la sua stessa vita per dare voce alla verità.

Il primo accenno a questa impressionante vicenda, da cui nel 2016 scaturì l'articolo shock del The New York Times Magazine, fu riportato da due giornaliste nel 2015: Mariah Blake, con l'articolo dal titolo "Welcome to Beautiful Parkersburg, West Virginia", che è stato pubblicato sula rivista HuffPost Highline e con cui si è classificata tra le finaliste al National Magazine Award, e Sharon Lerner, il cui articolo "Bad Chemistry" è stato pubblicato sulla webzine The Intercept.

Tra gli interpreti di "Dark Waters" troviamo Mark Ruffalo ("Avengers: Endgame" del 2019 e "Avengers: Infinity War" del 2018 di Anthony Russo e Joe Russo, e "Il caso Spotlight" del 2015 di Tom McCarthy), Anne Hathaway ("Ocean's 8" del 2018 di Gary Ross e "Interstellar" del 2014 di Christopher Nolan), Tim Robbins ("Mystic River" del 2003 di Clint Eastwood e "Lanterna Verde" del 2015 di Martin Campbell), Victor Garber ("Sicario" del 2015 di Denis Villeneuve e "Argo" del 2012 di Ben Affleck), Mare Winningham ("Philomena" del 2013 di Stephen Frears), William Jackson Harper ("Paterson" del 2016 di Jim Jarmusch) e Bill Pullman ("Independence Day - Rigenerazione" del 2016 di Roland Emmerich).