Box Office USA: “Mission: Impossible – Fallout” ancora in vetta alla classifica

Box Office USA (incassi 03-05 Agosoto): “Mission: Impossible – Fallout” si conferma il film più visto nel weekend in america, al secondo posto si piazza a sorpresa il nuovo film di animazione della Disney “Ritorno al Bosco dei 100 Acri” al suo debutto nelle sale, mentre, scende in quarta posizione “Mamma mia – Ci risiamo!”

Box Office USA: “Mission: Impossible – Follout” si conferma primo, secondo posto a sorpresa per il film “Ritorno al bosco dei 100 acri”

Il lungometraggio di Christopher McQuarrie con protagonista Tom Cruise, “Mission: Impossible – Follout”, conferma la prima posizione ottenuta la settimana del suo debutto e chiude il weekend con un incasso di 35.000.000 di dollari per un totale di 124.487.371 dollari dal suo debutto fino a oggi.

Al secondo posto, del Box Office americano di questo weekend, troviamo a sorpresa al suo debutto nelle sale, il nuovo film Disney diretto dal regista Marc Forster, con protagonista Winnie The Pooh e i suoi amici dal titolo: “Ritorno al Bosco dei 100 Acri”, che occupa una sorprendente seconda posizione, con un incasso pari a 25.003.000 dollari guadagnato solo in questo fine settimana.

“Il tuo ex non muore mai” la commedia divertente di Susanna Fogel, che racconta le vicende di due amiche trentenni, che casualmente, vengono coinvolte da uno dei loro ex-fidanzati in una cospirazione internazionale, altra new entry della passata settimana, ha conquistato il terzo gradino del podio con totale di 1 2.350.000 dollari.

Box Office USA: fuori dal podio dei film più visti nel weekend americano il film “Mamma mia – Ci risiamo!”

Scende in quarta posizione, invece, il musical con Meryl Streep “Mamma mia – Ci risiamo!” sequel del film campione di incassi diretto da Phyllida Lloyd nel 2008 “Mamma Mia”; la pellicola è fuori dal podio dei 3 film più visti al cinema negli Stati Uniti in questo weekend con 9.090.000 dollari, in leggero calo rispetto alla settimana del suo debutto, per un totale di 91.335.550 dollari guadagnati in due settimane di programmazione. Il film, nonostante ciò, ha già ottenuto 2 candidature ai prossimi Golden Globes.

Al quinto posto della top ten si piazza “The Equalizer 2 – Senza Perdono” del regista Antoine Fuqua, che ha incassato 8.830.000 dollari dal 3 al 5 agosto per un totale di 79.886.265 dollari.

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” occupa il sesto posto della graduatoria. Il film d’animazione con Dracula e i suo compagni di viaggio chiude la settimana con 8.200.000 dollari di guadagno per un totale di 136.455.881 dollari.

“Ant-man and the Wasp” con un incasso parziale di 6.188.000 dollari per un guadagno totale di 195.469.435 dollari, conferma il suo successo nei cinema d’oltreoceano, aggiudicandosi una meritata settima posizione.

Chiudono la top 10 del Box Office USA di questo weekend: “Darkest Minds” al suo debutto nelle sale americane, “Gli incredibili 2” e “Teen Titans Go! Il Film” rispettivamente ottavo, nono e decimo classificato.

“Darkest Minds” il film di fantascienza del regista Jennifer Yuh Nelson, ha ottenuto al suo primo weekend al cinema 5.800.000 dollari.

“Gli incredibili 2” e “Teen Titans Go! Il Film”, invece, hanno incassato rispettivamente 5.009.000 dollari e 4.860.000 in questo fine settimana per un totale di 583.141.290 dollari per il nono classificato e di 20.784.557 dollari per il decimo.

Chiara Broglietti

06/08/2018