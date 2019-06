Box office USA: “Men in Black International” primo, ma senza gloria

(Box office USA: Incassi 14 – 16 giugno 2019) Un esordio deludente quello di “Men in Black International” che, nonostante la prima posizione, si rivela l’incasso più basso di tutta la saga. Al secondo posto scende “Pets 2 – Vita da animali“, mentre rimane stabile in terza posizione “Aladdin“.

“Men in Black International” non sfonda al box office USA

Un fine settimana fiacco per il cinema americano che vede come capolista della top ten il quarto capitolo della saga “Men in Black”. Il film, costato 110 milioni di dollari, con i sui 28.500.000 dollari di incasso durante il week end, ha registrato il peggior debutto dell’intero franchise (“Men in Black 3” nel 2012 aveva guadagnato 54.592.779 dollari), con una media per copia di 6.747 dollari.

Seconda posizione per “Pets 2 – Vita da animali”, che ottiene all’incirca il 50% in meno rispetto alla settimana d’esordio e, con i 23.800.000 dollari realizzati da venerdì a domenica, raggiunge la cifra complessiva di 92.044.390 dollari.

Al quarto week end dalla data di uscita “Aladdin”, di Guy Ritchie con Will Smith, riesce a conservare la terza posizione con 16.712.000 dollari, 263.446.314 dollari totali negli USA e ben 724.8 milioni in tutto il mondo, aggiudicandosi la qualifica di miglior terzo incasso dell’anno.

Piuttosto eclatante il crollo di “X-Men: Dark Phoenix” che, dopo sole due settimane, scende al quarto posto con un calo del 72.6% in sette giorni e un incasso di 9.005.000 dollari e 51.767.350 complessivi.

Chiude la top five con 8.800.000 dollari e un totale di 66.142.725 dollari, “Rocketman“, biopic su Elton John diretto da Dexter Fletcher e con Taron Egerton protagonista.

Un solo esordiente per la seconda cinquina del box office USA

É “Shaft” l’unica novità della seconda cinquina della top ten americana. Il film, diretto da Tim Story, con Samuel L. Jackson nei panni del famoso investigatore privato, ha esordito al sesto posto con 8.315.000 dollari, nonostante sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal prossimo 28 giugno.

Con un incasso leggermente inferiore a “Shaft” (8.105.000 dollari) passa dal quarto al settimo posto “Godzilla II – King of the Monsters” che, dopo tre settimane, raggiunge la cifra complessiva di 93.688.172 dollari, mentre “John Wick 3 – Parabellum“, giunto alla quinta settimana di programmazione, scende di un gradino ed è ottavo con 6.100.000 dollari e 148.626.905 dollari totali.

Nelle ultime due posizioni troviamo “Late Nigh“, commedia di di Nisha Ganatra con Emma Thompson, che ottiene al nono posto 5.136.734 dollari e un totale di 5.449.553 dollari, e “Ma“, thriller horror di Tate Taylor con Octavia Spencer che dal sesto posto arriva al decimo con 3.610.000 dollari e 40.349.995 dollari conquistati in tre settimane.

Andrea Racca

17/06/2019