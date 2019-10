Box Office USA: “Joker” di nuovo vincitore

(Box Office USA: incassi 11 – 13 ottobre 2019) La classifica dei film più visti in America vede ancora in testa “Joker”, seguito dai due esordienti “La famiglia Addams” e “Gemini Man”.

Box Office USA: continua il successo inarrestabile di “Joker”

Il pubblico americano continua a premiare la drammatica pellicola di Todd Phillips. “Joker” infatti rimane in prima posizione nel box office USA e riscuote successi sia sui proficui mercati globali che in casa aggiungendo, durante il suo secondo weekend nelle sale, altri 55.000.000 dollari agli incassi casalinghi e portando così l’incasso USA complessivo alla somma di 192.728.787 dollari. Si specula che un ritmo del genere possa abbattere i 300.000.000 dollari di ricavato.

In seconda posizione troviamo il film d’animazione sul grande classico de “La famiglia Addams”, frutto della giovane United Artists Releasing, il quale si aggiudica 30.298.000 dollari durante il proprio weekend di debutto nei cinema statunitensi.

A seguire in terza posizione c’è “Gemini Man”, l’action movie del regista Ang Lee con un Will Smith ringiovanito da costose tecniche grafiche. L’ambizioso progetto è infatti costato 140.000.000 dollari in fase di produzione ma, accolto alquanto duramente dalla critica, ha incassato negli USA solamente 20.500.000 dollari nel primo weekend.

Resiste in quarta posizione “Il piccolo Yeti”, il film d’animazione targato DreamWorks, che nella seconda settimana dalla propria data di uscita raggiunge il totale di 47.971.350 dollari grazie ad altri 6.170.000 dollari.

Troviamo in quinta posizione “Downton Abbey”, il sequel della famosa serie TV firmato dal regista Michael Engler. Il film si aggiudica altri 4.900.000 dollari, arrivando a un incasso totale di 82.687.590 dollari.

Jennifer Lopez a Wall Street in sesta posizione

Slitta al sesto posto nel box office USA la pellicola drammatica di Lorene Scafaria, “Le Ragazze di Wall Street – Business I$ Business”, che vanta nel proprio cast figure del calibro di Jennifer Lopez e Constance Wu. Il film incassa 3.850.000 dollari, per un totale di 98.015.339 dollari.

In settima posizione, forse inaspettatamente, si piazza “Judy”, il biopic di Rupert Goold sugli ultimi concerti di Judy Garland che si aggiudica 3.255.353 dollari nel weekend, raggiungendo i 14.974.204 totali.

Rimane in classifica all’ottavo posto “It – Capitolo 2”, l’acclamato adattamento cinematografico di Andy Muschietti che, con altri 3.225.000 dollari arriva all’incasso complessivo di 207.135.424 dollari.

Debutta poi in nona posizione “Jexi”, la commedia sul rapporto morboso tra un ragazzo e il suo smartphone diretta da Jon Lucas e Scott Moore. La pellicola incassa 3.100.000 dollari durante il suo primo weekend.

Slittato fino alla fine della classifica, in decima posizione troviamo “Ad Astra”, il drammatico film fantascientifico con protagonista un Brad Pitt alla ricerca di suo padre. L’incasso del weekend è di 1.947.000 dollari, per un totale di 47.035.432 dollari.

Gaia Sicolo

14/10/2019