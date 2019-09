Box Office USA: “Angel Has Fallen” mantiene il primato

(Box office USA: incassi 29 agosto – 01 settembre 2019) “Attacco al potere 3 – Angel has fallen” e “Good Boys – Quei cattivi ragazzi” mantengono la prima e la seconda posizione in classifica per la seconda settimana di fila, mentre “Il Re Leone” risale al terzo posto.

Box Office USA: Gerard Butler ancora in testa

Good Boys – Quei cattivi ragazzi

“Attacco al potere 3: Angel has fallen” si mantiene ben saldo in prima posizione con 11.575.000 dollari. L’action che vede protagonista Gerard Butler ha guadagnato, in due settimane, 40.689.821 dollari.

Anche “Good Boys – Quei cattivi ragazzi”, mantiene invariata la seconda posizione con 9.190.000 dollari. In tre settimane, il film diretto da Gene Stupnitsky ha incassato 56.197.965 dollari.

Risale invece in terza posizione “Il Re Leone” di Jon Favreau, che sembra inarrestabile. Aggiunge altri 6.708.000 dollari al suo totale domestico di 520.937.294 dollari, raggiungendo la settima posizione tra i maggiori incassi della storia del cinema.

In quarta posizione ritroviamo “Fast & Furious – Hobbs & Shaw“. L’action con Dwayne Johnson e Jason Statham, ha incassato nel weekend 6.280.000 dollari, raggiungendo un totale di 157.092.350 dollari in cinque settimane.

Chiude la cinquina “Overcomer” di Alex Kendrick. Il film, per il momento senza distributore italiano, ha incassato 5.700.000 dollari, aggiudicandosi la quinta posizione al suo secondo weekend, con un totale di 17.246.629 dollari.

La seconda cinquina della classifica USA

Finché morte non ci separi

In sesta posizione ritroviamo “Finché morte non ci separi“, black comedy di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Il film di casa Fox ha incassato 5.616.000 dollari, raggiungendo quota 20.092.573 dollari.

Sale di una posizione l’horror prodotto da Guillermo Del Toro “Scary Stories to tell in the dark“. Al suo quarto weekend, guadagna il settimo posto con 5.000.000 dollari, su un totale di 57.620.246 dollari.

Dopo essere stato relegato, lo scorso weekend, al quindicesimo posto, rientra a sorpresa nella top ten “Spiderman: Far from home“, guadagnandosi l’ottavo posto. Il film, alla sua nuova uscita nelle sale in “extended cut” delude la Sony incassando solamente 4.260.000 euro. Ha raggiunto così il totale domestico di 384.712.588 dollari.

“Dora e la Città Perduta” mantiene invariata la sua nona posizione con 4.140.000 dollari e 49.597.691 dollari complessivi, lasciando in decima posizione “Angry Birds 2“, con un incasso di 4.115.000 dollari nel weekend, che vanno ad aggiungersi al deludente totale USA di 33.905.108 dollari.

02/09/2019