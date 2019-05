Box Office Usa: “Aladdin” vola in prima posizione

(Box Office USA: incassi 24 – 26 maggio 2019) È l’attesissimo film della Disney “Aladdin” ad aggiudicarsi la prima posizione della classifica di questa settimana, seguito da un instancabile “John Wick – Parabellum” e dalla intramontabile Marvel con “Avengers: Endgame”

Box Office USA : “Aladdin” conquista il pubblico americano

Grande trionfo al box-office USA per “Aladdin“, che apre il weekend del Memorial Day al primo posto della classifica, totalizzando 86.100.000 di dollari. Il film Disney di Guy Ritchie raccoglie il terzo incasso più alto dell’anno, e si prepara a chiudere il lungo weekend di quattro giorni con oltre 105 milioni di dollari.

In seconda posizione Keanu Reeves in “John Wick – Parabellum” non ha alcuna intenzione di cedere, totalizzando in questo weekend 24.350.000 di dollari, con i quali arriva a un totale che supera di gran lunga i risultati dei primi due capitoli della saga, raggiungendo la cifra di 100.988.941 di dollari.

Al terzo gradino del podio, anche “Avengers: Endgame” di Anthony e Joe Russo resiste, che con 16.841.000 di dollari conquistati nel fine settimana e i 798.172.736 di dollari complessivi si avvicina all’incredibile record di “Avatar“.

Box Office USA: novità al centro della classifica

Quarta posizione per “Pokemon : Detective Pikachu” di Rob Letterman, che con i 13.300.000 di dollari del weekend e dopo lo straordinario esordio con cui sconfisse la Marvel qualche settimana fa raggiunge la cifra di 116.122.622 di dollari.

Fa rumore anche il buon esordio del film prodotto da James Gunn (“Guardiani della Galassia” del 2014) “L’angolo del Male – Brightburn” di David Yarovesky, che conquista la quinta posizione e 7.535.000 di dollari, chiudendo la top5 di questo weekend. La pellicola narra la storia di un ragazzino dai poteri molto pericolosi mescolando il genere fantascientifico ai classici stereotipi del cinema horror, regalandoci in un’atmosfera del tutto nuova.

La sesta posizione di questa settimana accoglie la ricca commedia liceale “Booksmart“, che con 6.512.154 di dollari segna l’ottimo debutto registico dell’attrice Olivia Wilde.

Perde ben tre posizioni il film di Charles Martin Smith “Un viaggio a quattro zampe“, che dal quarto precipita al settimo posto: con un risultato quasi dimezzato rispetto al suo debutto, 4.090.000 di dollari, raggiunge la cifra di 14.920.535 di dollari.

Box Office USA: nessuna sorpresa tra le ultime posizioni

All’ottavo posto, Anne Hathaway e Rebel Wilson, perdendo tre posizioni, aprono la parte bassa della classifica con la commedia di Chris Addison “Attenti a quelle due” che totalizza 3.812.554 di dollari nel weekend e 29.837.523 di dollari dalla sua uscita.

Stessa sorte per il thriller di Deon Taylor, “The Intruder” e per la commedia romantica di Jonathan Levine, “Long Shot“, che all’unisono scendono di tre gradini, aggrappandosi rispettivamente al nono e al decimo posto.

“The Intruder” raggiunge con 2.265.000 di dollari, un totale di 31.930.5416 di dollari, mentre la pellicola sentimentale con Charlize Theron arriva a 28.693.097 di dollari con i 1.565.000 del weekend.

27/05/2019