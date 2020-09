Box office Italia: “Tenet” ancora vincente

(Box office Italia: incassi 17 – 20 settembre 2020) Dopo quattro week end “Tenet” continua a essere capolista della top ten italiana, seguono “After 2” in seconda posizione e “Il meglio deve ancora venire” in terza.

Al box office Italia “Tenet” rimane senza rivali

Ancora in sofferenza, l’industria cinematografica registra un calo del -34% rispetto alla scorsa settimana, tanto che il box office italiano realizza complessivamente solo 1.549.590 euro.

Superata la novità di “Tenet” – che rimane capolista con 435.107 euro realizzati grazie alla distribuzione di Warner Bors in 637 sale con una media per sala di 683 euro e 5.487.537 euro totali – gli incassi degli altri film sono davvero molto bassi e non consentono una vera ripartenza.

Rimane stabile in seconda posizione “After 2” che la 01 Distribution ha programmato in 502 sale. Il film aggiunge ai precedenti incassi 197.934 euro, con una media di 394 euro a sala, per arrivare a un totale di 3.915.171 euro.

New entry per la terza posizione, occupata dal film francese distribuito da Lucky Red “Il meglio deve ancora venire”, che ha portato a casa 121.433 euro per una media di 367 euro nelle 331 sale di proiezione (188.426 euro complessivi).

Due nuove uscite anche per la quarta e la quinta posizione occupate rispettivamente dall’horror “Jack in the Box” che, proiettato in 207 schermi ha fruttato 116.921 euro e la soddisfacente media per schermo di 565 euro, e “Miss Marx“, biopic di Susanna Nicchiarelli, presentato in Concorso all’ultimo Festival di Venezia, che ha aperto con 113.139 euro e una media di 521 euro (217 schermi).

Due film d’animazione nella seconda cinquina

La sesta e la settima posizione sono occupate da due film presentati a Venezia. Al secondo week end di programmazione, “Non odiare“, di Mauro Mancini con Pier Francesco Favino passa dalla quarta alla sesta posizione con soli 92.236 euro raccolti in 262 schermi, per un totale di 260. 458 euro.

Seconda classifica anche per “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante che scende di un gradino con 81.475 euro guadagnati in 123 schermi e un incasso complessivo di 219.950 euro.

Entra nella top ten anche l’esordiente “Mister Link” premiato ai Golden Globe come Miglior Film d’animazione e che nel Bel Paese ha realizzato in ottava posizione 57.331 euro, in 289 schermi grazie a 01 Distribution.

Scende dal quinto al nono posto “The New Mutants” di Josh Boone con 51.657 euro e 545.358 euro complessivi, seguito da “Onward – Oltre la magia” che, al quinto week end, è ancora presente in 127 schermi con un incasso di 42.296 euro e 919.283 euro totali.

21/09/2020