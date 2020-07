"After 2- Un cuore in mille pezzi" è l'atteso sequel di "After" il film tratto dai romanzi di Anna Todd che racconta la storia d'amore tra Hardin e Tessa. La data di uscita nelle sale cinematografiche italiane è finalmente stata rivelata così come si conosce già tutto il cast e la trama.

"After 2 - Un cuore in mille pezzi" esce il 2 settembre

"After 2- Un cuore in mille pezzi" è il secondo capitolo della saga tratta dai romanzi di Anna Tood. La scrittrice che ha dato vita ai personaggi di Hardin e Tessa partendo da una fan fiction su Harry Styles (ex componente del gruppo musicale One Direction) su Wattpad ha svelato in anteprima la data di uscita della pellicola cinematografica. Per farlo ha utilizzato il suo profilo Instagram postando una locandina del film con tutti i paesi in cui sarà proiettato con le date di uscita. In Italia, "After 2- Un cuore in mille pezzi" uscirà in tutti i cinema il 2 settembre. Non è tutto, Anna Todd utilizzando lo stesso social network ha informato i fan che questa volta a differenza del primo film si è occupata anche della sceneggiatura scrivendola in prima persona.

"After 2": Candice King si aggiunge al cast

Il cast di "After 2- Un cuore in mille pezzi" sarà composto da diversi attori molto conosciuti dagli appassionati di serie tv. A vestire i panni dei protagonisti Hardin e Tessa saranno nuovamente Hero Finnes-Tiffin e Josephine Langford. Tra le new entry ci sarà l'attrice Candice King diventata famosa per il ruolo di Carolina Forbes nella serie tv "The Vampires Diaries". Oltre a lei si unirà ai protagonisti, l'attore Charlie Weber che ha raggiunto la popolarità grazie al film "Le regole del delitto perfetto" ed il telefilm poliziesco "CSI". Una sorpresa molto gradita è la presenza dell'attore Dylan Sprouse, il quale interpreterà Trevor, un collega di Tessa innamorato di lei. Inoltre ci saranno Karim Westbrook apprezzata nel film " Save The Last Dance" e Rob Estes, ovvero Harry Wilson di "90210". Completano il cast Pia Mia, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Khadijha Red Thunder, Shane Paul Mcghie, Rebecca Lee Robertson, Dylan Arnold, Jennifer Beals, Meadow William, Selma Blair ed il famosissimo Peter Gallagher.

"After 2- Un cuore in mille pezzi": ecco di cosa parla

In "After", Hardin riesce a conquistare Tessa ed i due iniziano una storia d'amore. Purtroppo, però, la ragazza scopre che il giovane di cui si è innamorata l'ha soltanto presa in giro. Tessa, infatti, viene a sapere che Hardin ha fatto di tutto per farla cadere ai suoi piedi soltanto per vincere una scommessa. Delusa ed arrabbiata per il comportamento del suo fidanzato, decide di rompere la loro relazione. In "After 2- Un cuore in mille pezzi" Hardin si rende conto di provare dei sentimenti reali nei confronti di Tessa e giocherà tutte le sue carte per poterla riconquistare. La giovane, però, sembrerà determinata a farlo fuori dalla sua vita e dopo essere stata invitata ad un convegno a Seattle, inizierà a partecipare a feste a base di alcol e divertimento. In una di queste occasioni, bacerà uno sconosciuto e spaventata chiamerà Hardin. Il giovane correrà subito in suo soccorso ed i due si lasceranno andare alla passione. La ragazza resasi conto di quanto accaduto lo allontanerà di nuovo. In seguito, però ci riproveranno e si renderanno conto di essere molto più simili di quanto credevano. I due, infatti capiranno di avere situazioni familiari quasi identiche.