Box office Italia: la Pixar debutta in testa

(Box office Italia: Incassi 27 – 30 giugno 2019) Debutto in testa per “Toy Story 4“, il film che ha già registrato i maggiori incassi in America rispetto ai suoi predecessori. La grande sorpresa della scorsa settimana, “Arrivederci professore“, interpretato da Johnny Depp e diretto da Wayne Roberts, scende in seconda posizione. Al terzo posto un nuovo debutto, “Nurejev – The White Crow“, film biografico diretto da Ralph Fiennes.

Box office Italia: Toy Story 4 porta linfa vitale al botteghino

Debutta in prima posizione, con 1.596.579 euro, “Toy Story 4”, l’ultima fatica di Pixar, staccandosi nettamente dalla concorrenza e rivitalizzando gli incassi cinematografici in Italia.

In seconda posizione “Arrivederci professore” che, nonostante le cifre nettamente inferiori, si mantiene sul podio del weekend. I suoi 263.174 euro vanno a sommarsi al totale di 974.708 euro guadagnati in due settimane.

Anche in terza posizione un nuovo esordio, “Nureyev – The White Crow”, film biografico sulla vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev (Oleg Ivenko), diretto da Ralph Fiennes. Tallona da vicino la seconda posizione, con i suoi 235.825 euro di incasso.

“Aladdin” di Guy Ritchie, con il genio Will Smith, scivola in quarta posizione. Con un dignitoso incasso di 173.900 euro alla quinta settimana di programmazione, va ad aumentare il totale guadagnato di 14.805.135 euro.

“Pets 2 – Vita da animali“, a sorpresa sparisce dal podio, scivolando dalla seconda alla quinta posizione, probabilmente per colpa dell’uscita del nuovo concorrente “Toy Story 4”. Guadagna 172.229 euro, che vanno ad aggiungersi al totale di 3.116.785 euro raccolti in quattro settimane.

Altre due “new entry” nella seconda cinquina

Debutta in sesta posizione, con 126.514 euro di incasso, “La mia vita con John F. Donovan” di Xavier Dolan, trainato da un cast di tutto rispetto che comprende Kit Harington, Natalie Portman e Susan Sarandon.

Lo segue la new entry “action” di questa settimana: “Wolf Call – minaccia in alto mare“, che guadagna la settima posizione con 118.797 euro.

“X-men: Dark Phoenix” scende ulteriormente, precipitando dalla quinta all’ottava posizione con 116.273 euro, per un totale di 2.480.775 euro raccolti in quattro settimane di programmazione.

Chiudono la classifica in nona posizione “La bambola assassina“, omonimo remake dell’horror di culto, con 107.013 euro ed un totale di 585.287 euro, seguito da “Il Traditore“, che passa dalla sesta alla decima posizione con 68.053 euro di incassi, ed un totale di 4.314.261 euro.

01/07/2019