Titolo originale: Titolo originale The Death and Life of John F. Donovan

Regia: Xavier Dola

Cast: Natalie Portman, Emily Hampshire, Bella Thorne, Thandie Newton, Kit Harington, Sarah Gadon, Michael Gambon, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Kathy Bates, Jared Keeso, Ben Schnetzer

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 7 marzo 2019

"La mia vita con John F. Donovan" è il primo film diretto in lingua inglese da Xavier Dolan. La pellicola è distribuita nelle sale italiane da Lucky Red.

La mia vita con John F. Donovan: un film satirico ma drammatico

Xavier Dolan ha definito il suo lungometraggio 'un film satirico ma drammatico'. "La mia vita con John F. Donovan" segue le vicende dell'attore, star della tv americana, John F. Donovan (Kit Harington).

Il famoso interprete, durante un momento di crisi personale, inizia una corrispondenza epistolare con un ragazzino di undici anni, Rupert Turner (Jacob Tremblay), suo fan da sempre, che non perde mai un'apparizione dell'uomo in televisione, considerandolo una sorta di idolo con la cui immagine ha tappezzato le pareti della sua stanza.

Nessuno è a conoscenza di questa amicizia a distanza, nemmeno Sam (Natalie Portman), la mamma di Rupert. Ma in un mondo spietato, quale riesce a essere quello dello spettacolo e del giornalismo sensazionalista che cerca lo scoop a tutti i costi, questa relazione diviene il pretesto per uno scandalo su una famosa rivista americana di gossip, che non si farà scrupolo a distruggere per sempre la vita e la carriera di Donovan, rendendo pubbliche le missive tra i due amici, e condendo il tutto con allusioni ambigue.

Dopo dieci anni, Turner - diventato nel frattempo attore - in un'intervista rilasciata al giornalista Audrey Newhouse, ricorda gli eventi che portarono alla morte in solitudine e disgrazia del suo amico e mentore, John F. Donovan, con il quale aveva tenuto una corrispondenza lunga cinque anni, accusato senza alcuna ragione di qualcosa mai accaduto.

La mia vita con John F. Donovan: la produzione

Nel 2014 la produzione del film "La mia vita con John F. Donovan" ha annunciato la presenza di Kit Harington e Jessica Chastain nel film. Il personaggio interpretato da quest'ultima è stato, tuttavia, tagliato, nella fase di post produzione, per ragioni - a detta di Dolan - di carattere editoriale e narrativo.

Sempre nel 2014 sono entrate nel cast anche Susan Sarandon (nei panni della madre di Donovan) e Kathy Bates (nel ruolo della manager del protagonista).

Natalie Portman, Nicholas Hoult e Thandie Newton si sono aggiunti al cast nel febbraio del 2016, mentre a luglio Ben Schnetzer ha sostituito Nicholas Hoult.

Xavier Dolan è presente nel film non solo dietro la macchina da presa, ma anche in veste di sceneggiatore, insieme a Jacob Tierney.

La lavorazione del film è partita il 9 luglio 2016 a Montréal, a febbraio 2017, la produzione è ripresa a Montréal, per terminare nella primavera del 2017 a Londra e a Praga.