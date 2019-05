Box Office Italia: “John Wick 3 – Parabellum” al primo posto

(Box Office Italia incassi 16-19 maggio 2019) Debutto eccezionale per il terzo capitolo della saga di “John Wick” diretto da Chad Stahelski con Keanu Reeves e Halle Berry, che scalza dalla vetta del podio “Pokémon – Detective Pikachu”.

Box Office Italia: “John Wick 3 – Parabellum” distrugge la concorrenza

Con 1.537.923 di euro d’incasso, “John Wick 3 – Parabellum” conferma un ottimo weekend d’apertura conquistandosi il primo posto della classifica. Invece “Pokémon – Detctive Pikachu” va al secondo posto con un guadagno di 1.391.215 di euro, ottenendo un totale complessivo di 4.319.534, perdendo però una posizione contro l’action movie della fortunata saga. Ultimo gradino del podio va a “Dolor y Gloria“; con un debutto al botteghino italiano di 1.103.335 di euro si accaparra la terza posizione.

Un altro buon esordio registrato per questo weekend lo ottiene “Attenti a quelle due“. Nonostante non sfondi il tetto del milione d’incasso, si posiziona al quarto posto della classifica con 866.173 euro. Il colosso americano prodotto dai Marvel Studios “Avengers: Endgame” scende alla quinta posizione della classifica, ma continuando ad accumulare cifre enormi; in questo weekend ha guadagnato 647.204 euro, ottenendo un totale in Italia di 29.255.697. La scalata verso la vetta dei maggiori incassi della storia del cinema (attualmente ancora nelle mani del film di James Cameron “Avatar“, 2009), si fa sempre più intensa.

Box Office Italia: seconda metà della classifica conquistata dai biopic

Al sesto posto troviamo il film biografico “Ted Bundy – Fascino Criminale” con 390.324 di euro, totalizzando un incasso complessivo di 1.162.473. Immediatamente sotto abbiamo il film horror “Pet Sematary” e i suoi 283.566 euro, che gli concedono di raggiungere il milione (1.008.785 per la precisione) di guadagno totale e la settima posizione nella classifica. Scivolone per la pellicola biografica del famoso duo comico britannico “Stanlio e Ollio“; ottenendo 193.107 euro e totalizzando 2.009.652, il film si accaparra l’ottava posizione.

Ultimi due posti della classifica sono occupati rispettivamente dal biopic “Red Joan” con 137.854 di euro d’incasso per un totale di 431.521, conquistando così la nona posizione. In fondo alla classifica al decimo posto troviamo l’esordiente “Unfriended: Dark Web” e i suoi 122.596 euro d’apertura.

Francesco Fabrizi

20/05/2019