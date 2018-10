Regia: Jon S. Baird

Cast: John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Susy Kane, Rufus Jones, Bentley Kalu, Ella Kenion

Genere: biografico, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: USA, Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: n/d

"Stanlio e Ollio " è un film biografico diretto dal cineasta Jon S. Baird che racconta le vicende del popolare duo comico. La pellicola è stata presentata nella Sezione Ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Stanlio e Ollio: il ritorno sul grande schermo dei maestri della risata

Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma, i due artisti sanno ancora come divertirsi insieme, l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo. Il problema principale per Laurel e Hardy è l'incapacità dei due comici a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi e fantasmi da tempo sepolti. Si aggiunge alla complessa situazione anche la delicata condizione di salute di Oliver, tutti questi elementi messi insieme minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.