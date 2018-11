Regia: Stephen Susco

Cast: Rebecca Rittenhouse, Chelsea Alden, Betty Gabriel, Andrew Lees, Colin Woodell, Stephanie Nogueras, Douglas Tait, Ashton Smiley, Robb Wells

Genere: Horror, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 4 aprile 2019

"Unfriended: Dark Web" è un film di genere horror presentato in anteprima al South by Southwest nel 2018 e diretto da Stephen Susco, sequel della pellicola "Unfriended" del 2014 diretta da Levan Gabriadze e prodotta da Timur Bekmambetov e Jason Blum.

Unfriended: Dark Web: un viaggio molto pericoloso nel mondo del web

"Unfriended: Dark Web" segue le vicende di un gruppo di amici, le cui esistenze sono destinate tragicamente a cambiare. Un giorno un ragazzo membro del gruppo si impossessa di un laptop apparentemente abbandonato tra gli oggetti smarriti nel posto in cui lavora e lo mostra ai suoi amici. I ragazzi curiosi di capire come funziona e cosa ci sia dentro iniziano a navigarci, ma tutto cambia nel momento in cui scoprono, al suo interno, una misteriosa cartella che li conduce nel deep web tramite il quale assistono, dapprima increduli poi sempre più terrorizzati, alle gesta di un crudele serial killer. Quello che i ragazzi ancora non sanno è che il maniaco ha ancora il controllo del suo apparecchio, questo darà vira a una serie di incredibili e disastrosi eventi che metteranno in pericolo le loro vite.

Unfriended: Dark Web: produzione e regia

"Unfriended: Dark Web" è l'opera prima del regista Stephen Susco, meglio noto al mondo del cinema come sceneggiatore di "The Grudge", "The Grudge 2", "Non aprite quella porta 3D". Susco è anche lo sceneggiatore di "Unfriended: Dark Web", mentre, la produzione è stata cura in collaborazione dalla Bazelevs Production con la Blumhouse Productions; la pellicola è distribuita dalla Universal Pictures.