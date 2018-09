Box Office Italia: “Hotel Transylvania 3” ancora in testa alla classifica

Box Office Italia (31 agosto – 2 settembre): la pellicola d’animazione del regista Genndy Tartakovsky “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” è stato il film più visto anche in questo weekend nei cinema italiani. Segue in seconda posizione, al suo debutto in sala, “Mission: Impossible – Fallout” di Christopher McQuarrie. Occupa, invece, il terzo gradino del podio la commedia drammatica “Resta con Me” al cinema dal 29 agosto.

Box Office Italia: vittoria inaspettata per “Hotel Transylvania 3” che supera il film con Tom Cruise al suo debutto in Italia

“Mission: Impossible – Fallout” era uno dei titoli più attesi di questo weekend di cinema in Italia, nonostante ciò, il film con protagonista Tom Cruise non è riuscito a togliere la prima posizione della classifica al divertente lungometraggio animato su Dracula e i suoi mostruosi amici. Infatti, “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” chiude il weekend con un parziale di incasso pari a 2.304.150 euro, per un totale complessivo di incasso dal suo debutto che è pari a 8.676.543 euro.

Il regista Christopher McQuarrie si deve accontentare di occupare la seconda posizione del Box Office italiano, nonostante gli ottimi incassi ottenuti dal suo film al suo debutto nelle sale. “Mission: Impossible – Fallout” chiude la settimana con un parziale 1.910.430 di euro, che sommato agli incassi delle due giornate precedenti all’inizio di questo weekend, lo portano a un totale di 2.276.512 euro.

In terza posizione c’è un altra new entry della settimana “Resta con Me”, una commedia drammatica del regista Baltasar Kormákur che racconta la surreale vicenda accaduta a una coppia di innamorati durante un viaggio in barca a vela verso Tahiti. La pellicola ha guadagnato in questo weekend 1.019.276 euro che sommati ai giorni precedenti al venerdì di riferimento di questa classifica, le fanno raggiungere un totale di 1.315.846 euro.

Box Office Italia: i film fuori dal podio

In questo weekend ricco di sorprese, ha debuttato anche il film con protagonista Christopher Robin e il suo migliore amico l’orsetto Winnie The Pooh, dal titolo “Ritorno al bosco dei 100 Acri“. La pellicola di animazione del regista Marc Forster, si aggiudica un buon quarto posto grazie a un parziale di euro 649.572, che sommato al guadagno ottenuto nei giorni precedenti al weekend, lo portano a un totale pari a 649.667 euro.

A metà classifica del Box Office Italia del weekend appena concluso troviamo i lungometraggi: “Come ti divento bella” e “Ant-man and the Wasp” rispettivamente in quinta e sesta posizione.

La commedia divertente con Amy Schumer e Michelle Williams ha incassato in questo fine settimana un parziale di 522.637 euro per un totale complessivo di 1.694.742 di euro.

Il film targato Marvel con Paul Rudd ed Evangeline Lilly, invece, conquista un sesto posto grazie a un guadagno parziale pari a 396.196 euro che lo portano a un totale di 4.469.134 euro.

Al settimo posto della classifica si posiziona “Shark – Il primo squalo” in netto calo rispetto alle settimane successive al suo debutto nei cinema italiani. La pellicola con protagonista un gigantesco squalo preistorico, ha chiuso questo weekend italiano con un incasso parziale di 173.316 euro che lo portano così, a un totale complessivo di 196.949 euro.

Box Office Italia: gli ultimi film in classifica

“Mary Shelley – Un amore immortale” e “Don’t Worry” sono rispettivamente l‘ottavo e il nono classificato della top ten dei film più visti al cinema nel nostro paese.

Entrambe le commedia hanno fatto il loro debutto nelle sale a metà della settimana a cui si riferisce questa classifica.

“Mary Shelley – Un amore immortale” del regista Haifaa Al-Mansour chiude il suo primo weekend al cinema con un incasso parziale di 173.316 euro che sommati ai guadagni dei giorni precedenti portano a un totale di 196.949 euro

Per quanto riguarda la pellicola di Gus Van Sant con protagonista Joaquin Phoenix: “Don’t Worry” chiude questa sua prima settimana nelle sale italiane con un parziale di incasso pari a 130.565 euro, che lo portano a un totale complessivo di 146.589 euro.

Chiude in decima posizione il Box Office italiano del weekend che va dal 31 agosto al 2 settembre, il film Horror dal titolo “La settima Musa“. La pellicola ha chiuso la settimana con un parziale di incasso di euro 83.281, per un totale complessivo pari a 457.153 di euro.

Chiara Broglietti

03/09/2018