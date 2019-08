(Box office Italia – incassi 9 – 11 agosto 2019) “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” debutta in testa alla classifica. Dietro di lui, ad ampia distanza, seguono il documentario “Bring the Soul – The Movie” e “Spiderman: Far From Home“.

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” distacca nettamente la concorrenza

Bring the Soul – the movie

Sarebbe stata una settimana davvero misera al box office italiano, se non fosse stato per il debutto di “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” che riesce facilmente ad accaparrarsi il primo posto con un incasso di 1.991.292 euro.

Sembra quasi che gli italiani, in questo weekend, non abbiano visto altro, visto che alla seconda new entry, il film della band coreana “Bring the Soul – the movie”, evento speciale in programmazione limitata dal 7 all’11 agosto, sono bastati 231.760 euro per raggiungere la seconda posizione.

Scivola dal secondo al terzo posto, con 200.744 euro, “Spider-Man: Far From Home” di Jon Watts. Solo in Italia il film co-prodotto da Sony e Marvel ha raggiunto la cifra totale di 11.149.931 euro.

Deludente nei risultati, “Men in Black: International” scivola direttamente al quarto posto alla sua terza settimana nelle sale. Nel weekend ha incassato 199.336 euro su un totale di 2.246.673 euro.

Debutta invece in quinta posizione con 85.861 euro il film d’azione norvegese “The Quake – il terremoto del secolo“.

“Toy Story 4” scivola in sesta posizione

Toy Story 4

Al suo settimo weekend di programmazione nelle sale, “Toy Story 4” scende al sesto posto con 81.577 euro ed un incasso totale di 5.905.712 euro. Segue in settima posizione “Serenity – l’isola dell’inganno“, con 65.301 euro di incasso, che al settimo weekend dall’uscita si mantiene ancora nella top ten italiana con 1.250.647 euro totali.

Perde due posizioni ed è ottavo l’horror estivo, debuttato la scorsa settimana, “Isabelle – l’ultima evocazione” con 59.877 euro e un totale di 236.351 euro.

“Hotel Artemis“, l’action fantascientifico con Jodie Foster e Dave Bautista precipita dalla terza alla nona posizione con 49.771 euro e un totale di 392.893 euro. Lo segue in decima posizione “Dolcissime“, la commedia di Francesco Ghiaccio, che chiude la top ten con 30.409 euro ed un totale di 152.624 euro.

Nicola De Santis

12/08/2019