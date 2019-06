Regia: Francesco Ghiaccio

Cast: Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni, Licia Navarrini

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 1 agosto 2019

“Dolcissime” segue le vicende di tre ragazze costrette a confrontarsi ogni giorno con il loro corpo e contro la disapprovazione da parte dei loro coetanei. Mariagrazia soffre in suo rapporto con la madre, ex campionessa sportiva. Chiara è in rapporto con un ragazzo che sente solo per messaggi, per paura di mostrare il proprio aspetto. Letizia invece è una ragazza con un talento innato per la musica ma ha vergogna di esibirlo in pubblico. L’inaspettato aiuto arriva da parte della bellissima Alice, capitano della squadra di nuoto sincronizzato della scuola, costretta ad allenare le tre ragazze in gran segreto. Tra tuffi e tanto divertimento finiranno per diventare amiche inseparabili, andando oltre gli imprevisti della vita.

Dolcissime: un tuffo per riemergere

“Dolcissime” è un film italiano diretto da Francesco Ghiaccio al suo secondo film dopo aver diretto nel 2015 la pellicola “Un posto sicuro”. Lo stesso regista firma la sceneggiatura insieme a Marco D’Amore recentemente visto anche dietro la macchina da presa in alcuni episodi della serie televisiva “Gomorra – La serie”.

Protagoniste di questo film sono tre ragazze alla loro prima esperienza cinematografica, affiancate da attori come Valeria Solarino (“Moschettieri del re - La penultima missione” di Giovanni Veronesi, “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino) e Vinicio Marchioni (“Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani, “The Place” di Paolo Genovese).

Prodotto da Indiana Production e La Piccola Società in collaborazione con Vision Distribution che curerà anche la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane, il film è stato girato nella città di Torino.