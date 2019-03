Serenity (2019)

Regia: Steven Knight

Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Kenneth Fok, Robert Hobbs, Garion Dowds, Edeen Bhugeloo, Rafael Sayegh

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 18 luglio 2019

“Serenity” segue le vicende di Baker Dill, un capitano di una barca da pesca che vive su un’isola vicino la Florida. Per sbarcare il lunario insieme al suo socio accompagna ricchi turisti nei mari dei Caraibi. Un giorno però arriva la sua ex moglie, la quale offrendogli dieci milioni di dollari vuole convincere Baker ad uccidere il suo nuovo e violento marito, portandolo al largo e lasciandolo in mezzo agli squali. Nel passato di Baker però si nasconde qualcos’altro e niente è come sembra.

Serenity: il passato che ritorna

“Serenity” è un film scritto e diretto da Steven Knight, famoso sceneggiatore di serie televisive come “Peaky Blinders” e autore del lungometraggio “Locke” nel 2013.

Protagonisti di questa pellicola sono due Premi Oscar come Matthew McConaughey (“Dallas Buyers Club” di Jean-Marc Vallée, “Cocaine - La vera storia di White Boy Rick” di Yann Demange) e Anne Hathaway (“Lo stagista inaspettato” di Nancy Meyers, “Ocean's 8” di Gary Ross) che avevano già collaborato insieme nel film “Interstellar” di Christopher Nolan nel 2014.

Prodotto da Greg Shapiro, Guy Heeley e dallo stesso Steven Knight, la produzione della pellicola è iniziata nel mese di gennaio del 2018 con un budget di 25 milioni di dollari. Le riprese iniziate nel mese di luglio del 2017 si sono svolte nelle Mauritius. Al suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il film ha incassato solamente 4.4 milioni di dollari, arrivando ad un totale complessivo di 10.8 milioni. La colpa di tale risultato è ricaduta sulla casa di distribuzione Aviron Pictures, colpevole di non aver investito abbastanza nella campagna di promozione.