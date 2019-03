Hotel Artemis (2018)

Regia: Drew Pearce

Cast: Jodie Foster, Dave Bautista, Sofia Boutella, Sterling K. Brown, Jenny Slate, Jeff Goldblum, Charlie Day, Zachary Quinto, Kenneth Choi, Brian Tyree Henry

Genere: Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 1 agosto 2019

21 giugno 2028, l’amministrazione dell’acqua viene affidata ad enti privati che non ne permettono la consumazione agli strati più bassi della popolazione. Le città di tutto il mondo vengono così coinvolte in una spirale di rivolte popolari che sfociano più volte in violenza. Un gruppo di malviventi approfitta del caos di Los Angeles per mettere in atto una rapina in banca, durante la quale uno dei rapinatori rimane gravemente ferito, senza per giunta essere riuscito a prendere nulla, eccetto che una comunissima penna. I malfattori vengono accolti così tra le mura dell’Hotel Artemis, ovvero un ospedale per criminali mascherato da Hotel d’epoca abbandonato. La particolare struttura è gestita da un’enigmatica donna di nome Jean Thomas, nota ai suoi pazienti semplicemente come L’infermiera è aiutata da un buttafuori mastodontico chiamato Everest, che insieme si occupano di far osservare a tutti gli ospiti le rigide regole di convivenza dell’hotel. Uno dei rapinatori scopre durante la sua permanenza nell’ospedale che la penna sottratta in banca in realtà contiene un inestimabile tesoro, oggetto del desiderio di un potente boss della malavita, pronto a tutto pur di appropriarsene. I sottili equilibri dell’Hotel Artemis stanno così per essere completamente distrutti.

Hotel Artemis: un originale action firmato Drew Pearce

Il regista e sceneggiatore Drew Pearce coinvolge nel suo nuovo progetto un eccezionale cast, che vede il ritorno di Jodie Foster, apparsa per l’ultima volta al cinema nel 2013 con la pellicola fantascientifica "Elysium". Accanto alla Foster troviamo anche Sterling K. Brown, Dave Bautista, Sofia Boutella e Jeff Goldblum, che con il loro talento riescono a conferire un ritmo incalzante e pungente a una sceneggiatura tagliente.