The Quake – Il terremoto del secolo (2018)

Titolo originale: Skjelvet

Regia: John Andreas Andersen

Cast: Kristoffer Joner, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande, Hang Tran, Ane Dahl Torp

Genere Azione, Drammatico, Thriller, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Norvegia, 2018

Distribuzione: Altre Storie e Minerva Pictures

Data di uscita : 8 agosto 2019

"The Quake - Il terremoto del secolo" è un film di John Andreas Andersen, che segue la vicenda personale di Kristian e della città dove vive, Oslo, sia durante il preallarme per il terremoto, che nei momenti successivi.

Oslo colpita da un violento sciame sismico

Kristian Elkiord è un appassionato e stimato geologo, i suoi studi sono concentrati soprattutto sul terremoto del 1904: un terremoto di magnitudo 5.4 sulla scala Richter, che ha colpito Oslo.

Kristian intuisce che la storia, probabilmente, si sta per ripetere: un catastrofico terremoto potrebbe colpire nuovamente l'area intorno a Oslo con conseguenze tragiche sia per la città sia per la popolazione.

Il regista Andreas Andersen, con le vicende di Kristian, interpretato da Kristoffer Joner, ci parla di un uomo appassionato del suo lavoro, a volte ossessionato.

L'amore per la professione è andata a discapito della vita privata del protagonista, infatti il matrimonio di Kristian con la mogle Idun è finito e i suoi figli, Sondre (Jonas Hoff Oftebro) e la piccola Giulia (Edith Haagenrud-Sande) sono stati trascurati.

Nonostante la stima di cui Kristian gode, grazie alla sua grande esperienza da geologo, il suo allarme viene sottovalutato e le sue allerte ignorate.

Oltre al dramma per l'imminente catastrofe, Kristian ha un'ulteriore preoccupazione quando apprende che la sua famiglia è intrappolata in un grattacielo. Diventa quindi una priorità tentare di salvare Sondre e Julia.