Box Office Italia: “Gli incredibili 2″ancora al primo posto

Box Office Italia (dal 28 al 30 settembre 2018). “Gli incredibili 2” il film d’animazione firmato Brad Bird ha vinto nettamente il weekend confermando la prima posizione della classifica. Ottima anche la settimana per l’horror “The Nun – La vocazione del male” che si aggiudica il secondo posto, mentre, chiude il podio “BlacKkKlansman” di Spike Lee al suo debutto nelle sale cinematografiche italiane.

Box Office Italia: il film d’animazione “Gli incredibili 2 ” sbanca il botteghino solo nella giornata di domenica ha quasi 1 milione di euro

Con un incasso parziale ottenuto nel weekend dal 28 al 30 settembre 2018, la famiglia di supereroi più pazza che ci sia, “Gli Incredibili due”, ha letteralmente spazzato via la concorrenza, e si è aggiudicata un incasso parziale di 2.485.477 euro che sommato a quello della settimana precedente lo portano a un totale da record di 8.278.156 euro. “Gli incredibili 2” conferma il primo posto assoluto nella classifica del Box Office Italia.

Chiude in bellezza la settimana anche l’horror firmato da Corin Hardy, spinoff della popolare saga “The Conjuring“. Con un parziale di 1.063.260 euro per un totale complessivo di 4.235.815 euro, “The Nun – La vocazione del male” conferma la seconda posizione della scorsa settimana. . Un ottimo dato per un horror che potrebbe raggiungere gli incassi di film come “Ant-Man and the Wasp” e “Mission: Impossible – Fallout“, tutti compresi tra i 4,8 milioni e i 5,1 milioni di euro.

Terzo posto a sorpresa per “BlacKkKlansman” del regista premio oscar Spike Lee. La pellicola racconta la folle vicenda di un poliziotto afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan. Il film al suo debutto nelle sale cinematografiche italiane, è stato premiato dal pubblico con un ottimo di 403.229 euro.

Box Office Italia: le new entry scalano la classifica

Il Box Office italiano del ultimo weekend del mese, è caratterizzata dalla presenza di molte new entry. Dopo il successo del già citato film del cineasta Spike Lee, si piazza in quarta posizione la commedia italiana “Ricchi di Fantasia” con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto. La pellicola firmata da Francesco Miccichè porta ottiene al botteghino un incasso di 329.928 euro.

La quinta e la sesta posizione di questa classifica è occupata da altri due film al loro debutto nelle sale cinematografiche italiane. Stiamo parlando del sorprendente docu-fiction dedicato a Michelangelo Buonarroti dal titolo “Michelangelo – Infinito” e dal thriller a cura di Scott Speer “Sei ancora qui – I Still See You“.

Il documentario prodotto da Sky, ha chiuso la sua prima settimana al cinema con un incasso di 312.074 euro, portandosi a casa un eccezionale quinto posto. Mentre, la pellicola con protagonista Bella Thorne, che mette in scena le angoscianti apparizioni del romanzo di Daniel Water, chiude il weekend che va dal 28 al 30 settembre con un guadagno di 229.212 euro.

Settimo posto invece, per l’opera di Terry Gilliam “L’uomo che uccide Don Chisciotte“, il quale delude leggermente le aspettative in termini di incassi. Il film chiude il suo primo weekend nei cinema italiani con un guadagno totale di 195.162 euro.

Anche l’ottava posizione è occupata da una new entry, stiamo parlando della commedia francese “Tutti in piedi” diretta e interpretata da Franck Dubosc. Il lungometraggio che racconta il cinico piano di un misogino uomo d’affari che si finge paraplegico per sedurre la vicina di casa di sua madre. La pellicola ha chiuso il suo primo weekend italiano con un incasso totale di 188.313 euro.

Box Office Italia: “The Equalizer 2 – Senza Perdono” precipita in fondo alla classifica

La nona e la decima posizione, di questa classifica dei 10 film più visti al cinema in italia, sono occupate rispettivamente dai film “Una storia senza nome” di Roberto Andò e dal sequel della pellicola action del 2014 “The Equalizer 2” di Antoine Fuqua.

La commedia italiana con protagonisti Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann ha ottenuto in questo ultimo fine settimana del mese di settembre un parziale di incasso pari a 167.877 euro, che sommato a quelli precedenti la portano a un totale di 617.117. Mentre, il thriller con Denzel Washington non è decollato, chiude questa top ten con un parziale che ammonta a 146.225 euro, per un totale complessivo di 1.372.881 euro.

Chiara Broglietti

1/10/2018