Titolo originale: I still see you

Regia: Scott Speer

Cast: Bella Thorne, Dermot Mulroney, Richard Harmon, Louis Herthum, Hugh Dillon, Amy Price-Francis, Shaun Benson, Sar Thompson, Arden Alfonso, Cassandra Potenza, Darcy Ferh, Thomas Elms.

Genere: Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 27 settembre 2018

Le angoscianti apparizioni del romanzo di Daniel Water tormenteranno i grandi schermi con il thriller dal titolo “Sei ancora qui”, il quale si caratterizza per ambientazioni spettrali e per l'interpretazione dell'attrice Bella Thorne che non sarà in grado sfuggire al suo passato.

Sei ancora qui: Bella Thorne è sospesa tra la vita e la morte in un thriller dai ritmi serrati

In un futuro post-apocalittico una potente esplosione stravolge Chicago e tutta la costa orientale degli Stati Uniti, decimandone la popolazione. L’impatto dell’incidente è talmente violento da coinvolgere il mondo dell’aldilà, facendo crollare la solida barriera che dall'alba dei tempi divideva il mondo dei morti da quello dei vivi.

Le anime delle vittime cominciano così a materializzarsi nel mondo terreno, non potendo però interagire con chi lo abita ed essendo costretti a ripetere all'infinito l’azione che stavano svolgendo al momento della loro morte. Con il passare degli anni, uomini e “redivivi” il nome attraverso cui vengono indicati gli spiriti-imparano a condurre una convivenza tranquilla.

Nove anni dopo la tragedia, la vita della sedicenne Veronica Calder inizia ad essere sconvolta dalle inquietanti apparizioni di un redivivo dall'oscuro passato con il quale sembra avere un conto in sospeso.

Sei ancora qui: non si può sfuggire ai morti

Dopo il grande successo del teen-movie “Il sole a mezzanotte”, Scott Speer richiama sul set Bella Thorne proponendo l’adattamento cinematografico di “Break my heart 1000 times”, romanzo dell’acclamato sceneggiatore di thriller Daniel Waters, che può vantare nel suo curriculum film come “Batman- Il ritorno” del 1992 e “Schegge di follia” del 1989.