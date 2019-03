Box Office Italia: “Captain Marvel” mantiene la prima posizione

(Box Office Italia: incassi 14-17 marzo 2019) In Italia con in Usa “Captain Marvel” mantiene la prima posizione per il secondo weekend consecutivo. Seguono sul podio l’esordiente “Momenti di trascurabile felicità” in seconda posizione, mentre “Escape Room” entra in classifica alla terza.

Box Office Italia: “Captain Marvel” imbattibile

La nostra supereroina Marvel mantiene il primato anche nel suo secondo weekend di uscita, con il film “Captain Marvel” che conquista 2.057.457 di euro, raggiungendo il risultato molto positivo per una film di supereroi, di 7.793.985 di euro in totale.

Un ottimo ingresso in seconda posizione per il film di Daniele Luchetti, “Momenti di trascurabile felicità“, film tratto dai due romanzi di Francesco Piccolo, che ottiene 767.899 euro e le 422 sale italiane.

L’ultimo gradino del podio lo guadagna invece il debuttante “Escape Room“, in terza posizione con un incasso pari a 747.864 euro e il vanto di seconda miglior media per copia.

Box Office Italia: vincono i film esordienti

Al quarto posto un’altro esordio, “Un viaggio a quattro zampe” con 451.369 euro, che ha raggiunto la terza posizione nella sola giornata di domenica 17 marzo, mentre chiude la top five, scendendo di tre posizioni, con 443.017 euro il film Premio Oscar “Green Book“, che totalizza 9.010.954 di euro in 7 settimane complessive.

Anche “Non sposate le mie figlie 2” perde posizioni, dal terzo gradino ottenuto al suo esordio precipita al sesto posto con 347.729 euro e 1.075.795 di euro in totale.

Il regista Joel Edgerton con Nicole Kidman e Lucas Hedges vincono una settima posizione con il dramma “Boy Erased – Vite Cancellate” con un incasso di 264.814 euro nei primi quattro giorni di uscita nelle sale.

Alla sesta settimana, “10 giorni senza mamma” con 161.059 euro, non accenna ad abbandonare la classifica, e tiene stretto, perdendo due posizioni, l’ottavo posto, totalizzando 7.353.297 di euro e spingendo “C’era una Volta il Principe” al penultimo gradino della top 10 con 156.542 euro, e che in tre settimane raggiunge i 935.987 euro.

Perde 6 posizioni e chiude la classifica di questo week end, il film di Simone Spada, “Domani è un altro giorno” con 1.622.273 di euro in sole tre settimane e 154.330 euro negli ultimi quattro giorni.

Barbara Sebastiani

18/03/2019