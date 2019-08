Box office Italia: ancora in testa “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”

(Box office Italia: incassi 15 – 18 agosto 2019) “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” conserva la prima posizione. “Crawl – Intrappolati” debutta in seconda posizione, seguito da “Spider-Man: Far From Home” ancora sul podio.

Box office Italia: incassi disastrosi

Il box office italiano conferma per la seconda volta “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” al primo posto. La pellicola di David Leitch con Dwayne Johnson e Jason Statham tuttavia realizza solo 908.770 euro, ottenuti in 702 schermi, raggiungendo la cifra totale di 4.173.752 euro.

Apre in seconda posizione con 307.855 euro “Crawl – Intrappolati“, horror di Alexandre Aja prodotto da Sam Raimi, in cui la protagonista deve vedersela con un uragano e dei coccodrilli affamati per salvare la vita del padre.

Dopo sei settimane rimane stabile in terza posizione “Spider-Man: Far From Home” che ottiene 167.045 euro per arrivare a 11.460.092 euro complessivi, così come “Men in Black – International” di Gary Gray si ferma al quarto posto con 166.235 uro e 2.549.631 euro totali.

Debutta al quinto posto con 146.641 euro l’ottimo horror drammatico “The Nest – Il nido” diretto da Roberto De Feo, che porta al cinema un dramma familiare ambientato in una splendida location.

Una sola new entry nella seconda cinquina della classifica

Solo 84.345 euro per “Toy Story 4” di John Lasseter e Josh Cooley, che rimane stabile in sesta posizione. Il film d’animazione Disney/Pixar dopo otto settimane è presente ancora in 196 sale e registra la cifra complessiva di 6.057.858 euro.

Il norvegese “The Quake – Il terremoto del secolo” diretto da John Andreas Andersen passa invece dal quinto al settimo posto con 53.903 euro (196.599 euro totali), mentre “Serenity – L’Isola dell’inganno” di Steven Knight, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, scende di un gradino ed è ottavo con 47.075 euro (1.341.699 euro totali).

“Kin” di Josh e Jonathan Baker con James Franco debutta al nono posto con 39.089 euro, mentre l’horror di Robert Heydon “Isabelle – L’ultima evocazione” passa dall’ottavo al decimo posto con 25.501 euro e un totale di 307.243 euro.

19/08/2019