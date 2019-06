Box office Italia: “Aladdin” si riconferma primo

(Box office Italia – Incassi 30 maggio – 2 giugno 2019) Ancora prima posizione per il live action “Aladdin“, mentre “Il traditore” di Marco Bellocchio viene spodestato da “Godzilla II – King of the Monsters” e deve accontentarsi del terzo posto.

Box office Italia: vince il grande intrattenimento Disney

Ottimo connubio quello tra Guy Ritchie e la Disney: l’estro di un regista capace di dilettare con una firma che si riconosce soprattutto nelle scene d’azione, unito alle potenzialità di un live action realizzato a partire da un grande classico d’animazione hanno decretato un successo di pubblico, secondo in Italia – dopo due settimane – solo ad “Avengers: Endgame” (29.6 milioni di euro). “Aladdin” mantiene dunque la prima posizione con 2.804.243 euro e un totale di 11.229.024 euro.

Debutto in seconda posizione con 1.014.766 euro per “Godzilla II: King of the Monsters” che scalza “Il traditore” di Marco Bellocchio che, proiettato in 411 sale, alla seconda settimana di programmazione, si deve accontentare di una medaglia di bronzo. Il film con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, membro di Cosa Nostra e, in seguito, collaboratore di giustizia, ha realizzato 930.937 euro e un totale di 2.846.466 euro.

Apertura in quarta posizione per “Rocketman“, biopic su Elton John diretto da Dexter Fletcher che in cinque giorni ha guadagnato 706.724 euro.

Dopo tre settimane di permanenza nelle sale, “Dolor y Gloria” di Pedro Almodovar, forte del premio ad Antonio Banderas come Miglior Attore all’ultimo Festival di Cannes, chiude la top five con 293.503 euro (2.624.718 euro accumulati dal giorno d’uscita).

Nessuna nuova uscita per la seconda cinquina della top ten italiana

Passa dalla quarta alla sesta posizione con 228.856 euro e un totale di 3.010.896 euro “John Wick 3: Parabellum“, proiettato ancora in 231 schermi, mentre “Attenti a quelle due” con Anne Hataway e Rebel Wilson scende dal quinto a settimo posto con 128.715 euro e 1.672.927 totali.

Chiudono la top ten del week end a cavallo tra maggio e giugno: “Pokémon – Detective Pikachu“, ottavo dalla sesta posizione con 101.504 euro e 5.131.421 euro totali, l’horror “L’Angelo del Male – Brightburn” nono dalla settima con 69.387 euro (409.894 euro totali) e “Avengers: Endgame” che, con 50.952 euro e 29.677.900 euro complessivi, chiude la classifica dei dieci film più visti da giovedì a domenica in Italia.

Andrea Racca

03/06/2019