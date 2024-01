“Il ragazzo e l’airone” è la meraviglia visivo-poetica prodotta dallo Studio Ghibli con la quale il maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki torna al lungometraggio dopo un decennio.

Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti, un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, direttamente dalla mente del maestro Hayao Miyazaki.

Il maestro Hayao Miyazaki torna al lungometraggio dopo dieci anni – l’ultimo film, “Si alza il vento“, risaleva al 2013 – e lo fa in modo encomiabile, con una meraviglia visivo-poetica di valore assoluto. “Il ragazzo e l’airone” è difatti un lavoro eccelso di immaginazione, che interseca l’onirico e il fin troppo reale fino a riconoscere ad un certo momento delle crude verità che vi fluttuano nel mezzo.

Il viaggio esistenziale del protagonista Mahito Maki diviene paradigma di una riflessione fine, soffusa e accorata sulla vita e la morte, portata avanti attraverso una narrativa semplice, un’animazione suadente e una straordinaria cura del dettaglio. “Il ragazzo e l’airone” si configura in tal modo come un pezzo di cinema deliziosamente temperato, perturbante eppure così incredibilmente pacificatore da contribuire a rasserenare anche gli animi più tempestosi.

Esso si fa centrifuga di un significativo potenziale spirituale e umano, finendo per sprigionare un’energia, diremmo, catartica che rinfranca completamente. Con la sua storia magnifica di un giovane che soffre per la perdita di sua madre attraverso l’avventura in un metaverso, “Il ragazzo e l’airone” prospera grazie ad una fantasia di prim’ordine che soltanto lo scrittore/regista Hayao Miyazaki può ancora sperare di offrire.

“Il ragazzo e l’airone” è un film forte e struggente, visualmente impressivo e di grande intensità lirica. Uno di quei film di cui c’è sempre un gran bisogno.

[Junichi Nishioka, vicepresidente dello Studio Ghibli, su Hayao Miyazaki]

Anche adesso ci sono nuove idee di cui parla . Non sta ancora lavorando fisicamente su schizzi basati su questi, ma non credo che sarà mai pronto per andare in pensione. Non credo che lascerà mai davvero la presa. Avrà una matita in mano fino al giorno stesso in cui morirà