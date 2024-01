Dallo spettacolo teatrale omonimo, “Bang Bank – L’occasione fa l’uomo morto” è il film scritto, diretto e interpretato dal trio comico napoletano “I Ditelo Voi” (Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante), un tripudio di frizzi e lazzi da non perdere.

Bang Bank-L’occasione fa l’uomo morto – tutte le informazioni

Trama

Un imponente spiegamento di forze dell’ordine assedia l’esterno di una banca del Centro Direzionale. All’interno dell’istituto, kalashnikov spianato e corpetto imbottito di esplosivi ben in vista, ‘O Micione tiene in ostaggio un gruppo di persone, dopo che il suo goffo tentativo di rapina è fallito e la situazione gli è pericolosamente sfuggita di mano. Una volta assecondata la richiesta del negoziatore di liberare qualche ostaggio, l’uomo urla all’esterno che il tempo delle trattative è finito e, se entro pochi minuti non gli daranno un’auto per scappare col malloppo, ucciderà uno dei due prigionieri rimasti nell’edificio, un morigerato bancario prossimo alla paternità, e un aspirante imprenditore dalle idee un po’ confuse, abituale cliente dell’istituto di credito. Con il passare dei minuti, la pressione cui è sottoposto ‘O Micione diventa insostenibile. I diversi tentativi di incursione della polizia e, addirittura, la morte accidentale di un cecchino pronto a irrompere, spingono il rapinatore a valutare l’idea di arrendersi. Ma è proprio davanti all’intenzione di resa del bandito che lo smaliziato imprenditore avanza una proposta: se dividerà la refurtiva con loro – 3 milioni di euro tondi tondi – gli reggeranno il gioco fino a quando riuscirà a fuggire. Quei soldi cambierebbero la sorte a chiunque, figuriamoci a tre come loro che vivono una vita ben al di sotto delle aspettative. Con la prospettiva della galera certa, il piano proposto dai due ostaggi diventa la sola strada percorribile. Così, con il bancario e il cliente ormai perfettamente calati nel ruolo di complici, Micione si prepara ad introdursi negli angusti budelli sotterranei che lo condurranno alla fuga. Per farlo, si libera sbrigativamente del giubbetto, ma quel gesto impacciato e incauto gli risulterà fatale: inavvertitamente, innesca il timer collegato agli esplosivi che, dopo un inesorabile conto alla rovescia, deflagrano con una potenza tale da provocare il crollo dell’istituto. Per un incredibile favore del destino, però, i tre si risvegliano praticamente illesi tra le macerie, disposti a tutto pur di tornare in superficie. Ma quando ormai hanno perso la speranza di salvarsi, l’arrivo di una donna incinta, Amanda, la parapsicologa moglie del bancario, con una sconvolgente rivelazione che li riguarda cambierà per sempre le loro prospettive sulla vita.

Crediti

Regia : Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante

: Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante Sceneggiatura : Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante

: Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante Cast : Domenico Manfredi, Martina Stella, Antonella Morea, Mario Porfito, Pasqualina Sanna, Raffaele Ferrante, Fabio Cocifoglia, Giuseppe Mastrocinque, Francesco Esposito

: Domenico Manfredi, Martina Stella, Antonella Morea, Mario Porfito, Pasqualina Sanna, Raffaele Ferrante, Fabio Cocifoglia, Giuseppe Mastrocinque, Francesco Esposito Genere : Commedia

: Commedia Durata : 97 minuti

: 97 minuti Produzione : Italia, 2023

: Italia, 2023 Casa di produzione : Bronx Film

: Bronx Film Distribuzione : Minerva Pictures, Amazon Prime Video

: Minerva Pictures, Amazon Prime Video Data di uscita: mercoledi 3 gennaio 2024

Recensione

Prodotto da Partenope Pictures Entertainment di Gaetano Di Vaio e Bronx Film, con il contributo della Regione Campania e il sostegno della Film Commission Regione Campania , “Bang Bank: l’occasione fa l’uomo morto” non ha dei grossi meriti se non quello di costituire un divertimento francamente più che dignitoso.

Lo si potrebbe definire con un pizzico di audacia una ibridazione ben eseguita fra la commedia napoletana e il caper movie tipico d’oltremanica, il film scritto, recitato e diretto dai Ditelo voi. Caustico, pungente e pienamente intrattenitivo cattura con la sua simpatia verace, un eloquio scoppiettante e delle interpretazioni ricche di fervore.

Unire cinema e teatro non è mai un’operazione facile, soprattutto per tempi, ritmi e stilemi performativi che non di rado tendono a cozzare gli uni contro gli altri. Ed invece la fusione lieta – non stucchevole e vieppiù peculiare – fra i due media costituisce proprio la caratteristica primaria e probabilmente più pregevole della pellicola.

Giudizio conclusivo

“Bang Bank – L’occasione fa l’uomo morto” è una commedia allegra e vivace, una miscela esplosiva di umorismo e azione ideale per una serata davanti al televisore.

Note di regia