Godzilla vs. Kong (2020)

Regia: Adam Wingard

Cast: Millie Bobby Brown, Eiza González, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Jessica Henwick, Ziyi Zhang, Julian Dennison, Brian Tyree Henry, Demián Bichir, Zhang Ziyi

Genere: Fantascienza, Horror

Durata: n/d

Produzione: Legendary Entertainment

Distribuzione: Warner Bros. Pictures

Data di uscita: 28 maggio 2020

Diretto da Adam Wingard ("Blair Witch", 2016; "Death Note - Il quaderno della morte", 2017) e quarto film del MonsterVerse, in cui avverrà lo scontro epocale tra i due mostri più famosi della storia del cinema.

Godzilla vs. Kong: scontro tra titani 2.0

Dopo aver presentato il kaiju giapponese in "Godzilla" (2014) e averlo fatto scontrare con altri mostri giganti come ad esempio King Ghidorah e Rodan nel terzo film del nuovo franchise presto nelle sale italiane: "Godzilla: King of the Monsters" (2019). Il lucertolone con il soffio atomico affronterà lo scimmione più temibile e gigantesco (anch'esso già introdotto in "Kong: Skull Island", 2017).

La Terra si troverà devastata dai vari scontri tra i kaiju e questa volta il confronto tra i due mostri potrebbe essere il peggiore e più devastante. Per ora confermati sono soltanto Godzilla e King Kong, eventuali titani in più non sono stati annunciati dalla Warner Bros., ne das altri addetti ai lavori della pellicola.

Godzilla vs Kong: il cast

Alla sceneggiatura del film hanno lavorato Michael Dougherty e Zach Shields; invece tra gli attori troviamo i già presenti nel precedente capitolo dell'universo cinematografico Millie Bobby Brown (esordiente sul grande schermo grazie a "Godzilla: King of the Monsters", 2019), Kyle Chandler ("King Kong", 2005; "Super 8", 2011) e Zhang Ziyi. Le new entry della pellicola comprendono Alexander Skarsgård ("Melancholia", 2011; "The Diary of a Teenage Girl", 2015), Eiza González ("Baby Driver - Il genio della fuga", 2017; "Alita - Angelo della battaglia", 2019) e Rebecca Hall ("The Prestige", 2006; "Holmes & Watson", 2018).