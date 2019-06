Primo appuntamento di questo mese di giugno con sette nuovi film in arrivo nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche l’ultimo capitolo dedicato alla saga dei mutati.

Film al cinema dal 6 giugno: i film più attesi

Esce oggi nelle nostre sale cinematografiche un nuovo capitolo dedicato alla saga degli X-Men nata nel 2000 con Bryan Singer alla regia. “X-Men: Dark Phoenix” è il dodicesimo film dedicato alla saga dei mutanti, diretto da Simon Kinberg con Jessica Chastain, Sophie Turner, James McAvoy e Michael Fassbender protagonisti. In questo film i supereroi del Professor X dovranno affrontare il nemico più formidabile e potente: uno di loro, una giovane Jean Gray.

Presentato al Sundance Film Festival del 2018 esce oggi al cinema “Juliet, Naked – Tutta un’altra Musica“, una commedia romantica diretta da Jesse Peretz con protagonisti Rose Bryne e Ethan Hawke. Il film segue le vicende di una coppia ormai sposata da 15 anni senza aver avuto mai figli. Lei è una curatrice di un museo della loro città che ormai si sente pronta ad avere un figlio. Lui, invece è ossessionato da un cantautore ormai fuori dal giro da molto tempo. Le cose si complicano quando una nuova demo, da tempo perduta del cantante esce fuori, scatenando in poco tempo una crisi tra i due.

Premiato alla Festa del Cinema di Roma “American Animals” di Bart Layton porta sul grande schermo la sensazionale storia vera di quattro universitari americani che, per rompere con la monotonia della quotidianità, progettano una rapina destinata a entrare nella storia.

A distanza di tre anni dal primo capitolo questa settimana segna il ritorno in sala degli animali domestici più irriverenti e divertenti del grande schermo. In “Pets 2 – Vita da animali” come nel primo capitolo verranno rappresentati i vari animali domestici nel momento in cui i loro padroni sono assenti dalle loro abitazioni.

Film al cinema dal 6 giugno: le altre uscite

Basato su una storia vera “A mano disarmata” mette al centro della storia una persona normale che si divide tra la vita a casa con la famiglia e il lavoro in redazione. Questo film con Claudia Gerini e Mirko Frezza protagonisti è tratto dall’omonimo romanzo scritto dalla giornalista Federica Angeli, costretta a vivere sotto scorta dal 2013, a causa delle minacce ricevute per le inchieste sul territorio di Ostia.

“Fiore Gemello” segue le vicende di due giovani che provano a scappare dalle loro paure. Anna, una giovane ragazza traumatizzata che ha perso la voce decide di scappare attraverso una misteriosa e bellissima Sardegna. Insieme a lei troviamo Basim, un immigrato clandestino proveniente dalla Costa d’Avorio. I due verrano inseguiti da Manfredi, un trafficante di migranti per cui il padre di Anna lavorava.

Questa settimana è in uscita nelle nostre sale cinematografiche l’horror movie “Polaroid“, diretto da Lars Klevberg. Protagoniste sono due giovani e curiose ragazze, Sarah e Linda, che, per combattere la noia, decidono di rovistare in soffitta, alla ricerca di qualcosa d’interessante capace di catturare la loro attenzione. Scovando una vecchia macchina fotografica si ritroveranno presto in un incubo dove si giocheranno la propria sopravvivenza.

Tomas Barile

06/06/2019