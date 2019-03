Juliet, Naked – Tutta un’altra Musica (2018)

Titolo originale: Juliet, Naked

Regia: Jesse Peretz

Cast: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd, Megan Dodds, Jimmy O. Yang, Lily Newmark, Lily Brazier, Johanna Thea, Azhy Robertson, Florence Keith-Roach

Genere: Commedia, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 6 giugno 2019

Tratto dal romanzo di Nick Hornby, "Juliet, Naked - Tutta un'altra Musica" è un film commedia diretto da Jesse Peretz e prodotto da Judd Apatow. Una svolta inaspettata della vita di una coppia a causa di un rockstar misteriosamente scomparsa che riappare come per incanto e il ritratto di un idolo che grazie a un demo la ragazza di Duncan riesce ad incontrare. Duncan e Annie vivono insieme da molti anni una relazione con l’ossesione di un musicista da parte di lui in maniera maniacale.

Juliet, Naked - Tutta un'altra Musica: un arrivo inaspettato

Un album inedito e inaspettato di Crowe mentre in crisi il rapporto di coppia tra Duncan e Annie che vivono una relazione sentimentale da 15 anni. In mezzo a questa storia c’è anche la folle ossessione da parte di Duncan di un musicista dal nome di Tucker Crowe. Annie vorrebbe avere un figlio anche per spezzare quella vita noisa ma non c’è verso di realizzare questo desiderio di maternità mentre Duncan condivide su internet la propria passione. E mentre conosce molti fan di tutto il mondo riesce anche ad avere il suo album di inediti Juliet Naked del proprio beniamino che porterà Duncan ad avere una serie di vicisittudini tali da portare in crisi il rapporto di coppia con Annie.

Nel 2018 è stato presentato al Sundance Film Festival riscontrando anche un notevole successo e al Box Office Usa nelle prime sette settimane di programmazione aveva gia incassato 3,4 milioni di dollari.