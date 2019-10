Tra i film al cinema del 31 ottobre arrivano nelle sale italiane otto nuovi titoli da non perdere.

Film al cinema dal 31 ottobre: i più attesi

Quale data sarebbe potuta essere migliore del giorno di Halloween per l’uscita al cinema dell’atteso “Doctor Sleep”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del maestro dell’horror Stephen King? La pellicola si propone come il sequel dell’ormai cult “Shining” (1980) e segue le vicende di un Dan Torrence ora diventato adulto, alle prese con un nuova minaccia paranormale, oltre che con i fantasmi del suo passato.

Per rimanere in tema di cult anni ’80, torna al cinema un nuovo capitolo di “Terminator: Destino oscuro”: Sarah Connor è infatti tornata per combattere un potentissimo nemico, T-1000.

Nel giorno di Halloween non poteva mancare all’appello “La famiglia Addams“, ora nei cinema in un nuovo simpatico film d’animazione, con dei doppiatori d’eccezione come Virginia Raffaele, Loredana Bertè e Raul Bova, nei panni dello zio Fester.

Dustin Hoffman e Tony Servillo sono invece i protagonisti del nuovo imperdibile thriller di Donato Carrisi, “L’uomo del labirinto”. Un profiler e un investigatore privato affrontano una corsa contro il tempo per risolvere il caso di una ragazza scomparsa 15 anni prima, improvvisamente ricomparsa dal nulla, con nessun ricordo di quanto accaduto nel corso degli anni.

Film al cinema: altri titoli

Il cinema nostrano, oltre al sopracitato “L’uomo del labirinto”, offre il ritorno nelle sale di Alessandro Siani con “Il giorno più bello del mondo”. Nel film l’attore partenopeo interpreta un impresario di un piccolo teatro in crisi che riceve in eredità da un lontano zio due bambini dai poteri speciali, che dovrà proteggere da una setta di cinici scienziati.

Dal Belgio arriva invece “L’età giovane”, racconto della vita del tredicenne Ahmed, diviso tra religione e tentazioni della vita.

Gli appassionati di intrighi e di storie vere troveranno pane per i loro denti con “Il segreto della miniera”, ricostruzione di un sinistro caso di cronaca tra le miniere slovacche.

31/10/2019

Aurora Mocci