Shining: quarant’anni al di sopra della storia del cinema?

Stanley Kubrick starebbe spegnendo novantadue candeline se fosse ancora vivo oggi, mentre quest’articolo viene scritto, il 26 luglio del 2020. Forse ci avrebbe benedetto con qualche altra opera dopo quel testamento, dal gusto talora dubbio, che fu “Eyes Wide Shut” (1999). Certamente oggi troverebbe una realtà molto diversa da quella che ha lasciato. Nell’attesa dell’uscita di “Tenet”, di Christopher Nolan, il quotidiano francese “Le Monde” si interroga su chi sappia ancora oggi davvero riempire le sale, e trova il campione di un certo cinema d’arte “pop” proprio nell’autore britannico.

E Kubrick, allora? Cosa sarebbe capace di fare adesso, a quarant’anni dall’uscita di “Shining” (1980)? Quel film, che risollevò le sorti del regista con incassi milionari, che tutti hanno visto, che la critica ha quasi compattamente sopraelevato dal flusso della storia facendone, come è avvenuto per quasi tutta la produzione di Kubrick, un capolavoro senza tempo, di proporzioni sovrumane – quel film, adesso, sarebbe ancora capace di coinvolgere il pubblico e ridare vita al cinema, in tempi di clausura?

Un’opera senza storia…

“Shining” è un film che, in versione home video, gode di una diffusione straordinaria. C’è chi ha avanzato l’ipotesi che Kubrick abbia consapevolmente precorso lo sviluppo delle tecnologie di proiezione domestiche, concependo una pellicola che raffina la propria fruibilità proprio nel contesto della casa, dell’isolamento, del riparo (apparente) delle mura note.

Come succede spesso per le opere del regista americano, si farebbe forse fatica a dargli una collocazione temporale. Che sia uscito nel 1980, un anno di svolta nella storia del cinema horror, è quasi indifferente allo spettatore che può ancora goderne come di un film contemporaneo. Anzi, ribadire che se il 1980 fu un anno di tale importanza per il genere è anche merito di “Shining” è diventata quasi una blasfemia – come se permettersi di inserirlo dentro la storia, dentro il dibattito coevo, fosse un modo di limitarne la portata.

Il fatto che Kubrick abbia sempre lasciato che il genere, in tutte le sue forme, contagiasse la sua produzione passa in secondo piano, così come il suo straordinario successo di pubblico. E si stabilisce una gara alla ricerca dei significati nascosti, esoterici, segreti delle sue opere: "Shining" come metafora dello sterminio degli indiani, dell’Olocausto… persino cripto-dichiarazione, da parte di Kubrick, del suo presunto coinvolgimento nella contraffazione delle immagini dell’allunaggio! Sembra così che l’esigenza di fondo sia quella di rintracciare, nel film mainstream, una nicchia oscura che il singolo critico, il singolo esperto, possa riservare per sé. E quanto sarà poi giustificato, quest’affanno? Ricordo una conversazione con un mio amico, uno storico dell’arte, che un giorno mi disse candidamente: “ma non è vero, 2001 [“2001: odissea nello spazio”, 1968], semplicemente, non significa niente”. O qualcosa del genere. Fair enough.

…con un prima…

Staccare l’opera di Kubrick dal suo contesto, però, anziché sottolinearne una presunta “universalità” (cosa sarà mai, poi? Nessuno si cura di specificarlo…), non fa che svilirne il valore.

“Shining” fu un fenomeno di massa, un fenomeno con esiti diversi (e forme diverse: si pensi ai 25 minuti espunti dalla versione europea) sulle due sponde dell’oceano. Fu un fenomeno straordinario, nuovo – ma non isolato. A partire da Griffith, le citazioni del film abbondano. Lo stile visivo di Bergman, ma ancor più quello, dalle prospettive di ampiezza epica, del Lean de “Il ponte sul fiume Kwai” (1957) e “Lawrence d’Arabia” (1962), permea la sua impronta altamente stilizzata, convintamente geometrica, dai contrasti netti e dai colori forti. E se nell’horror non gli mancano riferimenti che ci fregeremmo di definire “colti”, a “Eraserhead” (1977) di Lynch per esempio, la realtà è che abbondano anche i mutui dalla tradizione meno destrutturata del genere, da “Il Presagio” (1976) di Richard Donner a “Ballata macabra” (1976) di Dan Curtis fino a “Changeling” (1980) di Peter Medak. E, in barba alle numerose spiegazioni variamente metafisiche fornite per il finale iconico della pellicola, molti sostengono che la scelta fatidica dell’anno 1921 sia, in primo luogo, un omaggio al Victor Sjöström de “Il carretto fantasma” (proprio di quell’anno).

…e un dopo

“Amityville Horror” (Stuart Rosenberg, 1979), “Shining” (1980), “La casa” (Sam Raimi, 1981): nell’arco di tre anni il cinema horror ricevette la giusta dose di adrenalina per passare dagli anni di Satana a quelli di Reagan (si perdoni la ripetizione). Si stava per entrare in un nuovo tipo di scare, illuminato al neon, fatto di campiture nette, immagini chiare, e impianti narrativi ampi.

Kubrick riuscì da una parte a confermare il progresso di eccentrica nobilitazione del genere che andava avanti almeno dal ’68, da un’altra offrì un prodotto concepito come opera d’arte “alta” a un pubblico amplissimo. A distanza di 39 anni, il veterano Mike Flanagan ha portato nelle sale “Doctor Sleep” (2019), riuscendo peraltro nello scopo di pacificare il riottoso Stephen King rispetto all’adozione, forse illegittima, dei Torrance da parte del mondo del cinema. A una delle due opere sarà forse concesso di far parte della storia. Di invecchiare, di essere riscoperta, di dire cose diverse a generazioni diverse. L’altra, invece, dovrà essere salvata dal pubblico, da noi: la critica ne ha già fatto una mummia.

Lorenzo Maselli