Doctor Sleep (2019)

Regia: Mike Flanagan

Cast: Zackary Momoh, Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Carl Lumbly, Alex Essoe, Zahn McClarnon

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 31 ottobre 2019

Il piccolo Danny Torrance (Ewan McGregor), figlio del custode omicida Jack Torrence dell’Overlook Hotel, è ormai cresciuto, ma i suoi fantasmi non l’hanno mai abbandonato. Il trauma della perdita del padre, e la furia assassina di quest’ultimo, hanno infatti profondamente segnato la sua vita, resa già fuori dagli schemi dai suoi poteri extrasensoriali. Danny, convinto che sia necessario far chiarezza su quanto accaduto tra le tormentate mura dell’Overlook Hotel, decide così di recarsi in quel lugubre teatro degli orrori per scoprire la verità su suo padre. Il ritorno al passato consentirà a Danny di conoscere più profondamente i poteri di cui è dotato, tanto da intrecciare una connessione psichica con una ragazza, interpretata da Rebecca Ferguson, dotata della sua stessa particolarità.

Doctor Sleep: sui passi di un cult

Pubblicato nel 2013 dallo stesso autore di Shining, “Doctor Sleep” si afferma subito come un grande successo di pubblico, e lo stile eclettico e misterioso di Stephen King continua a incollare i lettori alle nuove vicende di Danny Torrance. Rimasto ammaliato dalla storia incalzante e ambigua, il regista Mike Flanagan, già dietro alla cinepresa di “Ouija” e della serie Netflix “Hill House”, decide così di portare sul grande schermo il sequel degli eventi che hanno reso “Shining” una pietra miliare dell’horror. Se infatti il lavoro del maestro Kubrick, con protagonista un eccelso Jack Nicholson, non avevano riscontrato un grande successo al botteghino, il film è stato in seguito riconosciuto come un cult della cinematografia mondiale. Ora per i fan della famiglia Torrance non resta che aspettare il 31 ottobre 2019.