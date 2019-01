Regia: Tim Miller

Cast: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Enrique Arce, Brett Azar, Steven Cree, Fraser James

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 31 ottobre 2019

“Terminator 6”, è il nuovo capitolo fantascientifico dedicato alla saga nata nel 1984 ad opera di James Cameron. Il film sarà il sequel diretto di “Terminator 2 - Il giorno del giudizio”, uscito nelle sale cinematografiche nel lontano 1991, andando ad oscurare tutti i capitoli successivi usciti fino ad ora. In questo film ritroveremo poi anche i stessi personaggi degli anni 90 affiancati a nuovi che daranno nuova linfa alla saga.

Terminator 6: un nuovo inizio

James Cameron torna in prima persona producendo il nuovo sequel dedicato ai robot sterminatori venuti da un futuro non troppo lontano, visto con gli occhi di oggi, dove la tecnologia ha fatto dei passi vertiginosi in avanti dagli anni 90.

In questo nuovo capitolo della saga sarà riconfermata la presenza del protagonista indiscusso Arnold Schwarzenegger, già visto anche nel passato capitolo “Terminator Genisys” uscito nelle sale nel 2015 diretto da Alan Taylor. Al suo fianco dopo ventisette anni dall’ultima apparizione ritorno a vestire i panni di Sarah Connor, l’indimenticabile Linda Hamilton, protagonista dei primi due film.

A dirigere il tutto è stato chiamato Tim Miller, regista salito alla ribalta con il suo film d’esordio dietro la macchina da presa e campione d’incassi, “Deadpool” nel 2016.

Le riprese sono iniziate nel mese di marzo del 2018 e si sono svolte in varie location, tra cui l’Ungheria, Regno Unito, Spagna e Messico per poi finire la produzione nel mese di novembre dello stesso anno negli Stati Uniti.

Il produttore del film James Cameron ha spiegato che il suo obbiettivo principale è quello di creare un modello simile alla saga di “Star Wars”, dove attori che hanno fatto la storia della serie vengono affiancati da nuovi volti che presto o tardi prenderanno il loro posto, senza però turbare troppo lo spettatore legato alla storia.