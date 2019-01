Sette nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa terza settimana di gennaio, tra questi troviamo il capitolo finale della trilogia firmata M. Night Shyamalan.

Film al cinema dal 17 gennaio: i più attesi

Il film più atteso di questa settimana è sicuramente “Glass”, ultimo capitolo della trilogia di M. Night Shyamalan. In questo film ritroviamo i stessi protagonisti di “Unbreakable – Il predestinato” e “Split”, ovvero Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy, il quale sarà dominato da una delle sue multiple personalità, La Bestia. Per fermarlo interverrà David Dunn, un uomo apparentemente ordinario che pare però essere invincibile. In tutto questo sarà Elijah Price, l’Uomo di Vetro, a manipolare entrambi i personaggi per i suoi loschi fini.

“Maria Regina di Scozia” è un film biografico, diretto da Josie Rourke, che vede come protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie. Il film segue le vicende di Mary Stuart, incoronata regina di Scozia a neanche un anno di età. Dopo due matrimoni falliti la giovane sovrana venne imprigionata e giustiziata da sua cugina Elisabetta I, regina d’Inghilterra, con l’accusa di aver cospirato contro di essa, partecipando ad un tentativo di assassinio nei confronti della regina.

“L’agenzia dei bugiardi” è una commedia italiana, con protagonisti Giampaolo Morelli, Herbert Ballerina, Alessandra Mastronardi e Paolo Ruffini. Tre amici decidono di aprire una diabolica agenzia che fornisce alibi ai propri clienti. Uno di loro però si innamora di una ragazza che mette davanti a tutto la verità. La situazione si complica quando si ritrovano in vacanza con il padre di lei, che è anche un suo cliente.

Film al cinema dal 17 gennaio: le altre uscite

Due film provenienti dalla Francia sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche.

“Mia e il Leone Bianco” è un film drammatico, diretto dal regista e sceneggiatore francese Gilles de Maistre con Mélanie Laurent protagonista. il film è una storia d’amicizia tra Mia e un leone bianco, che fin da piccoli sono inseparabili. Quando il padre di lei decide di vendere il raro esemplare, la ragazza decide di scappare insieme al suo animale per cercare di raggiungere la riserva naturale di Timbavati.

“La douleur” è un film del regista Emmanuel Finkiel, basato sul romanzo di Marguerite Duras. La pellicola è il ritratto di una donna che attende, ripiegata su sé stessa; si attraversano gli anni, le stagioni di una donna che muta, l’alienazione che il sentimento comporta, in attesa del ritorno da parte del marito dai campi di concentramento.

In uscita questa settimana nei nostri cinema troviamo anche, “Sex Cowboys” un film drammatico indipendente italiano, opera prima del regista Adriano Giotti. Il film segue le vicende di due giovani, Simone e Marla. Lei è una ragazza spagnola venuta a Roma per il progetto Erasmus. La coppia non avendo una situazione economica molto stabile si convince che l’unico modo per sopravvivere è quello di vendere i propri rapporti sessuali in rete. Tutto sembra andare per il meglio, ma si complicherà molto presto.

“Dove bisogna stare” è un documentario diretto da Daniele Guaglianone e Stefano Collizzolli che segue il lavoro di quattro donne italiane, impegnate, come volontarie, nell’accoglienza dei migranti.

Tomas Barile

17/01/2019