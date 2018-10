La douleur (2017)

Regia: Emmanuel Finkiel

Cast: Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Grégoire Leprince-Ringuet, Emmanuel Bourdieu, Anne-Lise Heimburger, Patrick Lizana, Shulamit Adar, Joanna Grudzinska, Caroline Ducey

Genere: Drammatico, colore

Durata: 127 minuti

Produzione: Francia, Belgio, Svizzera, 2017

Distribuzione: Valmyn e Wanted

Data di uscita: 24 gennaio 2019

Tra le nebbie della grande letteratura europea del XX secolo emerge e si staglia Marguerite Duras. Talentuosa, giovane, offre sin da subito prove letterarie solide, monolitiche. Intanto la guerra imperversa, la bufera della Storia trascina via tutto. Nel Giugno del '44, con una Parigi occupata e offesa - da lì a poco sarebbe scoppiata la bomba della Resistenza -, suo marito, l'intellettuale intellettuale Robert Antelme (Emmanuel Bourdieu), viene arrestato. Anche lui membro della Resistenza (in quegli anni, decine di intellettuali erano ormai presi dall'engagement politico), viene trascinato via; la giovane Marguerite Duras (Mélanie Thierry), dilaniata dal dolore, cerca di porre rimedio. Intreccia così una relazione ambigua con Pierre Rabier (Benoît Magimel), agente francese della Gestapo. "La douleur" è il ritratto di una donna che attende, ripiegata su sé stessa; si attraversano gli anni, le stagioni di una donna che muta, l'alienazione che il sentimento comporta.

La douleur: conversazioni intime

Il regista Emmanuel Finkiel torna a ricordi strettamente intimi: aveva diciannove anni quando lesse per la prima volta "La douleur", diari struggenti della scrittrice, da lei dimenticati, poi pubblicati solo nel 1985. Passi dolorosi che vengono citati anche in apertura di film, scandiscono la narrazione della pellicola: "Di fronte al camino, il telefono, è affianco a me. A destra, la porta del salone e il corridoio. In fondo al corridoio, la porta d'ingresso. Potrebbe ritornare direttamente, suonerebbe alla porta d'ingresso: "Chi è? - Sono io".

Finkiel cerca di smarcarsi dal terreno consunto della biopic, per offrire un'analisi a tutto tondo del personaggio articolato della Duras, scrittrice che tanto ha dato anche alla settima arte - basti ricordare la sceneggiatura di "Hiroshima Mon Amour", diretto poi da Alain Resnais; "India Song", diretto dalla stessa Duras.