Glass - Recensione: Shyamalan Twist, dal thriller ai supereroi il passo è breve

É un cinema, quello di Shyamalan, che, innegabilmente, ha introdotto il concetto di plot twist, mostrando un piacere perverso, spesso contestato, per cambi di rotta e svolte inaspettate, un film dentro al film coronato da un colpo di scena finale.

Così parte "Glass", come un thriller psicologico che, improvvisamente, indossa la maschera e cede il passo ad un fumetto superomistico antropizzato e mette la parola fine, forse, alla triade iniziata con "Unbreakable" (2000) e "Split" (2017).

Strizzando l'occhio ad Hannibal Lecter ne "Il silenzio degli innocenti" e la mano alla passione per i vecchi e cari fumetti dei supereroi, il film riprende le orme della saga iniziata anni prima e le porta avanti con la tecnica della decostruzione, del capovolgimento.

Glass: verità allo specchio, una lamina di vetro, fragile, ma tagliente

Tre uomini (Bruce Willis, James McAvoy e Samuel L.Jackson) e una donna, Sarah Paulson, una cittadina "tipo" americana, affetti familiari e verità svelate.

Inquadrature magistrali, dalla grande intensità, James McAvoy su tutti, riferimenti pittorici e cromatici, dal blu malinconico delle celle della clinica, al verde come naturalezza "innaturale" in paesaggi da cartolina statici, con una prospettiva centrale esaltata, per finire con il rosa, surreale e folle, che tinge una scena che riunisce i tre eroi e la psichiatra, dallo sguardo algido ed alienante, donna dalle tinte anonime e seriali.

Corridoi lunghi, sempre uguali, asettici, centrali e privi di caratterizzazione alcuna, metafora per un mondo che doveva apparire in ordine ed equilibrio, senza alcuna sbavatura.

A contrastare questa società hobbesiana, frutto di imposizione forzosa e costruzione sociale, si impone il seme della follia, del "diverso", tre personaggi dotati di abilità straordinarie.

Glass: il potere della trasformazione

La pellicola inizia con David Dunn che, con l'aiuto del figlio, insegue ossessivamente Kevin Wendell Crumb, minaccia devastante nella forma sovrumana e invincibile della Bestia, una delle sue 23 personalità.

Entrambi i personaggi vengono catturati, il buono e il cattivo, e reclusi in un istituto psichiatrico con a capo la dottoressa Ellie Staple, dove era internato anche l'uomo di vetro, Elijah Price. Proprio quest'ultimo, in un colpo di scena finale, si rivelerà essere il Deus ex machina la mente suprema, detentore di segreti inimmaginabili, che culmineranno in una manovra destabilizzante.

Glass, il lato umano e sofferente degli eroi

"Glass" mostra una realtà falsata da una verità costruita da una setta di eletti e tre uomini con grandi poteri. Uno, la bestia, capace di atrocità senza fine devastanti, che, alla fine, cede all'affetto e si svela, lasciando la "carne" del mostro per il cuore delle altre personalità, contro i principi delle DDI, disturbo dissociativo dell'identità, secondo cui il soggetto primario è inconsapevole e quindi incapace di comunicare con le diverse personalità. Perchè bisogna credere nel potere di andare oltre, di divenire"qualcosa di più", perchè come affermava Mishima "una vita a cui basti trovarsi faccia a faccia con la morte per esserne spezzata e sfregiata forse non è che un fragile vetro".

Chiaretta Migliani Cavina