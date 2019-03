Questa settimana sono nove i film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tanti film drammatici ma anche commedie e un horror claustrofobico.

Film al cinema dal 14 marzo: i più attesi

Joel Edgerton dirige e interpreta insieme a Nicole Kidman e Russell Crowe il film basato su una storia vera, “Boy Erased – Vite cancellate“. Questa pellicola segue la storia di Garrard, il figlio di un pastore battista di una piccola cittadina americana, che si dichiara gay ai suoi genitori. Spinto da loro a frequentare un programma di conversione supportato dalla chiesa in modo da fargli dimenticare la sua omosessualità, entrerà presto in conflitto con il suo terapista.

Tratto dal romanzo di Angela Thomas esce oggi nelle nostre sale il film diretto da George Tillman Jr. con Amandla Stenberg e Regina Hall protagoniste “Il coraggio della verità”. Starr è una giovane ragazza afroamericana che frequenta una scuola prestigiosa ma abita in un quartiere malfamato comandato dalle gang. La sua vita va in frantumi quando un giorno assiste all’uccisione del suo migliore amico, per mano della polizia. Quando gli abitanti del quartiere scenderanno in piazza per chiedere giustizia, solo lei potrà dare una risposta rischiando la sua stessa vita.

Un film per tutta la famiglia in uscita da oggi al cinema è sicuramente “Un viaggio a quattro zampe”. Questa pellicola segue la toccante storia di Bella, una vivace cagnolina, che si ritrova ad attraversare l’America per tornare a casa dal suo amato padrone.

Film al cinema dal 14 marzo: le uscite italiane

Sono tre i film italiani in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche, due commedie molto diverse tra loro e un film tratto da una serie Disney Channel.

Daniele Lucchetti dirige Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, nel film “Momenti di trascurabile felicità”. Questa commedia segue le vicende di Paolo, morto nel corso di uno stupido incidente. Quando arriva in paradiso gli angeli si rendono conto che non era ancora arrivata la sua ora. Rimandato sulla terra il defunto avrà ancora un’ora e trentadue minuti per vivere i suoi ultimi momenti terrestri.

“La notte è piccola per noi – Director’s Cut” è un film diretto da Gianfrancesco Lazotti con Cristiana Capotodi, Michela Androzzi e Teresa Mannino protagoniste. Ambientato nel 1983 in una sala da ballo di un qualsiasi sabato sera, frequentata da persone molto diverse fra loro. Le vite di alcune di queste persone sono destinate a intrecciarsi proprio in questo luogo.

La serie tv italiana per ragazzi, firmata Disney Channel “Sara e Marti” arriva sul grande schermo. In questo film le due sorelle si spostano dal borgo incantato di Bevagna in Umbria per una breve vacanza a Modica, la patria del cioccolato, ospiti della zia Flavia, la sorella della mamma di Sara e Martina, che non c’è più.

Film al cinema dal 14 marzo: le altre uscite

Dalla Francia arriva il film biografico “La promessa dell’alba” adattamento cinematografico del romanzo autobiografico di Romain Gary. Questa pellicola descrive il suo viaggio dalla Lituania alla ricerca di un luogo in cui vivere sereno, per sfuggire alla prepotenza e alle persecuzioni razziali messe in atto dal regime dittatoriale di Hitler in Germania.

“Escape Room” è un horror-thriller che trae ispirazione dalle Escape Room, fenomeno ludico diventato in breve tempo una vera e propria moda. I sei protagonisti però si accorgeranno che le stanze hanno vere e proprie trappole mortali e stare al suo interno non sarà più così divertente.

Presentato in anteprima alla 71sima edizione del Festival di Cannes, “Sofia” è un film drammatico scritto e diretto dalla regista franco-marocchina Meryem Benm’Barek-Aloïsi. Questo film che racconta di una gravidanza fuori dal matrimonio, è il ritratto di alcuni rapporti complicati in un paese come il Marocco con i suoi valori, leggi e tabù.

Tomas Barile

14/03/2019