Regia: Emanuele Pisano

Cast: Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra, Gabriele Badaglialacqua, Guido Laudenzi, Federico Pellitteri, Maria Teresa De Rosa, Luigi Di Giuseppe, Grazia Gagliardi, Mirko Petrini

Genere: Commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 14 marzo 2019

La serie tv italiana per ragazzi, firmata Disney Channel e in onda dal 2018 diventa ora un omonimo film, al cinema dal 14 marzo 2019.

Sara e Marti - Il film: dalla tv al cinema

Nella sit-com Disney, Sara e Marti sono due sorelle cresciute nella frizzante capitale inglese che, un giorno, per il volere del padre, emergente scrittore, tornano nel loro paesino d’origine, Bevagna in Umbria. Il ritorno in Italia non è gradito però da entrambe le ragazze, Marti è spensierata e gioviale, mentre Sara, la maggiore, si mostra subito contraria a questo inaspettato cambio di vita.

Nella piccola cittadina umbra le due ragazze troveranno ad attenderle vecchie amicizie, come l’amica d'infanzia Serena, nuovi amori e nuovi nemici, come i fratelli Benedetta e Bernardo.

La trama del film è ancora incerta, però come confermato dall’uscita del trailer, si concentrerà sulle nuove avventure amorose delle due giovani protagoniste. Trasferitesi in una località marittima per passare le vacanze estive, Sara cattura l’attenzione di due ragazzi del posto: uno ricco e popolare, l’altro misterioso, che sembra non godere di buona fama, ma di cui si innamora a prima vista. L’amore tra Sara e quest'ultimo deve affrontare però numerosi ostacoli, tra cui gli inganni di Leonardo, il ragazzo rifiutato. Marti arriverà presto in aiuto della sorella.

Sara e Marti: la nuova serie Disney

Dopo il discreto successo della prima stagione, le nuove eroine del piccolo schermo per ragazzi tornano in tv il 21 gennaio 2019, con la seconda stagione della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30. Le giovani protagoniste sono Aurora Moroni (Sara), classe 2000 e Chiara Del Francia (Marti), classe 2001. Il cast del film non è ancora completamente noto, ma godrà della speciale partecipazione dello youtuber Leonardo De Carli.