Regia: Meryem Benm'Barek

Cast: Sara El, Lubna Azabal, Sarah Perles, Faouzi Bensaïdi, Maha Alemi, Hamza Khafif, Nadia Niazi, Mohamed Bousbaa, Mansour Badri, Nadia Benzakour

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Cineclub Internazionale

Data di uscita: 14 marzo 2019

“Sofia” segue le vicende di una giovane ragazza marocchina non consapevole di essere incinta. Durante un pranzo la ragazza ha violenti crampi allo stomaco. Sua cugina una studentessa di medicina, decide di visitarla, ma proprio in quel momento a Sofia si rompono le acque. Con la scusa di andare in farmacia, si recano all’ospedale più vicino per farla partorire. La clinica concede alla giovane donna 24 ore per portare la documentazione del padre del bambino prima di avvertire la polizia. Inizia così un viaggio da parte delle due donne, nel tentativo di ritrovare l’uomo che Sofia ha incontrato solo una volta.

Sofia: una gravidanza complicata

“Sofia” è un film drammatico scritto e diretto dalla regista franco-marocchina Meryem Benm'Barek-Aloïsi al suo primo lungometraggio, dopo esser stata autrice di due cortometraggi “Nor” del 2013 e “Jennah” nel 2014.

Il film è stato presentato in anteprima alla 71^ edizione del Fevistal di Cannes, dove la regista ha vinto il premio come miglior sceneggiatura nella sezione “Un Certain Regard”, e ottenendo una standing ovation da tutto il pubblico presente in sala.

“Sofia” come spiega Meryem Benm'Barek-Aloïsi stessa, è il ritratto di alcuni rapporti complicati in un paese con i suoi valori, leggi e tabù. Le gravidanze al di fuori del matrimonio sono molto comuni in Marocco e tutti i marocchini sono consapevoli delle conseguenze sociali e legali per le madri single.

“Sofia” mette in scene i due volti di una nazione totalmente separati, da un lato troviamo quello tradizionalista, dall’altro invece quello progressista e moderno stanco dei vecchi preconcetti.

Prodotto dalla Curiosa Films e Versus Production ha avuto il supporto da parte di Cinémage 12, Canal + e Ciné +.