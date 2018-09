Titolo originale: La promesse de l'aube

Regia: Eric Barbier

Cast: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Jean-Pierre Darroussin, Finnegan Oldfield, Didier Bourdon, Jean-Marie Winling, Némo Schiffman, Martin Loizillon, Alexandre Picot

Genere: Biografico, colore

Durata: 131 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 20 dicembre 2018

"La promessa dell'alba" è un film biografico, drammatico diretto dal cineasta francese Eric Barbier, con protagonista Pierre Niney e Charlotte Gainsbourg. Uscita al cinema il 20 dicembre 2018 e distribuito da I Wonder Pictures.

La promessa dell'alba: la storia del più grande romanziere del XXI secolo

"La promessa dell'alba" è l'adattamento cinematografico del romanzo autobiografico di Romain Gary, nel quale descrive il suo viaggio alla ricerca di un luogo in cui vivere sereno. Gary, nel film interpretato dall'attore Pierre Niney , è un uomo che ha girato, letteralmente il mondo. Il suo racconto parte dalla sua giovinezza trascorsa felicemente in Lituania, poi si sposta con la sua famiglia nel sud della Francia più precisamente nella città di Nizza, per sfuggire alla prepotenza e alla persecuzioni razziali messe in atto dalla regime dittatoriale di Hitler in Germania. Romain Gary, nel suo luogo pellegrinare in giro per il mondo giungerà in fine in Africa dove trova lavoro come aviatore in una compagnia francese.

Gary è un uomo che ha vissuto una vita straordinaria, fatta di mille avventure che gli hanno permesso di diventare il grande scrittore che tutti conosciamo. Parte del merito del successo di Romain, sia come uomo che come romanziere, lo deve al folle amore di Nina (Charlotte Gainsbourg), sua madre. Nina è la donna che lo ha accompagnato in tutto il suo percorso di vita, tal volta diventando pure un pesante fardello per il figlio, ma nonostante ciò, grazie proprio a quella determinazione e coraggio di cui solo le madri sono capaci, la donna non ha mai smesso di credere nel talento del figlio e supportandolo, fino al punto di godere con lui del suo meritato successo.