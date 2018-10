Il coraggio della verità- Recensione: un film duro su discriminazione e crescita personale

Con lo splendido film "Il coraggio della verità" George Tillman Jr. porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Angie Thomas, un vero e proprio caso editoriale, per l’intensità della storia trattata.

Il risultato sono 132 minuti di grande cinema, che raccontano della giovanissima Starr, divisa tra due mondi: il quartiere nero e popolare da cui proviene, e quello ricco e bianco in cui si trova la Williamson, la rinomata scuola privata che frequenta. La ragazza vive tenendo i due mondi nettamente divisi, quasi sdoppiandosi, per adeguarsi al meglio al luogo dove si trova, il tutto non genera una vera e propria spersonalizzazione, ma fa perdere alla sedicenne la cognizione della sua vera identità. Sarà un evento drammatico a rompere questo fragile equilibrio, costringendola ad interrogarsi su se stessa e sul mondo al quale si sta appena affacciando. Un mondo il suo dove la discriminazione razziale ed il pregiudizio, seppur non vissuti da lei personalmente, sono all’ordine del giorno.

Il coraggio della verità: l’importanza di solidi affetti sui quali poter contare

Tillman realizza il film con grande sensibilità, puntando i riflettori sulla deliziosa famiglia della ragazza: il regista di Milwaukee supera lo stereotipo della famiglia nera cinematografica, instabile o monogenitoriale, per proporre quella che può credibilmente essere una famiglia reale, con genitori che magari hanno fatto degli errori e per questo hanno pagato, e fanno di tutto per far prendere ai propri figli una strada differente. Mandandoli magari in una scuola privata, per tenerli lontani da quella vita di strada e da quella povertà che spesso fanno compiere azioni che non si vorrebbero fare. Ma il film non è una dissertazione sul diventare adulti e trovare il proprio posto nel mondo, attraverso gli occhi della protagonista vediamo le discriminazioni che ancora la sua gente deve subire, quei soprusi da parte degli agenti di polizia che purtroppo riempiono ancora le prime pagine dei giornali, e ti portano a pensare che negli States la vita di un nero valga meno delle altre.

Il coraggio della verità: un film speciale che mette a nudo il reale senza indugiare su sangue e violenza

Nel film di Tillman c’è il dolore di un popolo, che deve combattere su più fronti, non solo contro un sistema discriminatorio e razzista, ma anche con il mondo delle gang, che tiene in pugno interi quartieri, obbligando ad un omertà che non fa che peggiorare le già difficili condizioni in cui i più deboli si trovano a vivere. C’è posto anche per le posizioni discriminatorie in seno alla stessa comunità nera, ma non mancano sorrisi e persino risate, perché la vita vera è così, un mix di gioie e drammi.

Simbolica la citazione iniziale del decalogo delle Black Panther, che Maverick Carter, il capofamiglia fa imparare a memoria ai propri figli, e la lezione che da loro sull’atteggiamento da usare se ti ferma una pattuglia della polizia, perché come asserisce, prima o poi, anche se non hai fatto niente, ti fermano, e quindi è meglio sapere cosa fare.

Starr trova se stessa quando il senso di giustizia diventa più forte della paura, liberandosi del doppio codice secondo il quale si è imposta di vivere, per non creare problemi, e questa crescita l’aiuterà anche a riconoscere i rapporti che val la pena coltivare.

Il coraggio della verità: quando un titolo sintetizza un intero film

Il titolo italiano "Il coraggio della verità" non esplica il significato del titolo originale, concetto attraverso il quale ruota l’intero film. Il cineasta fa per esso riferimento al rapper Tupac, che dopo il suo secondo album di successo, creò la crew "T.H.U.G. L.I.F.E.", un acronimo di "The Hate U Gave Little Infants Fucks Everybody", ossia: "l’odio che trasmettete ai più giovani fotte tutti". L’acronimo viene citato dagli stessi protagonisti, e sarà Starr, in una delle scene più significative del film a dire che il termine "trasmettete" andava cambiato in ‘trasmettiamo’, portando anche se stessa ad un’assunzione di responsabilità.

"Il coraggio della verità" rimane nel cuore e nella mente di chi lo vede, perché spiega in modo magistrale come sia solo ed esclusivamente l’amore a poter cambiare le società in cui viviamo, un amore che dev’essere respirato dai più piccoli, in modo che possano ritrasmetterlo al mondo. Tillman realizza un film perfetto, dove ogni cosa è al suo posto, in equilibrio con le altre, fotografia e musica supportano costantemente il girato, e un cast incredibile da vita a personaggi ben delineati, cui vengono donati dialoghi mai banali, che trasmettono un messaggio universale.

Maria Grazia Bosu