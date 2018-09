In questo secondo appuntamento del mese di settembre segnaliamo sette nuove uscite nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche il ritorno di Robert McCall.

Film al cinema dal 13 settembre: i film più attesi

Esce oggi nelle nostre sale “The Equalizer 2 – Senza Perdono“, il secondo capitolo dedicato all’ex agente della CIA, Robert McCall. Diretto ancora una volta da Antoine Fuqua con Denzel Washington protagonista, in questo secondo capitolo l’ex agente ormai in pensione, dovrà vedersela con la mafia russa e in particolare con i poliziotti corrotti della città di Boston.

Presentato in concorso nella sezione “Orizzonti” della 75^ edizione del Festival Cinematografico di Venezia, esce oggi il film, “La profezia dell’armadillo“. Basato sul best seller dell’autore romano Zerocalcare e diretto dall’esordiente Emanuele Scaringi, questa pellicola racconta la storia di Zero, un disegnatore romano che abita in un quartiere della periferia definito come “Tiburtina Valley”. Un giorno, Zero fa un incontro al quanto singolare, mentre è di ritorno dal lavoro, ad attenderlo davanti alla porta di casa c’è la personificazione della sua coscienza critica, che ha la forma di un vero e proprio Armadillo, i due affronteranno in una paradossale conversazione importanti temi sociali e ne scaturiranno importanti riflessioni sui massimi sistemi della vita.

“Gotti – Il Primo Padrino” è un film biografico del regista Kevin Connolly, con John Travolta protagonista nel ruolo del boss John Gotti, capo della famiglia Gambino di New York. Il film ripercorre l’ascesa al potere del boss italo-americano, passato per una vera e propria celebrità durante gli anni ‘80, sfoggiando vestiti eleganti e dando l’impressione di essere intoccabile di fronte alla legge.

Film al cinema dal 13 settembre: le nuove commedie

Questa settimana sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche due nuove commedie provenienti da due paesi diversi.

Dagli Stati Uniti arriva, “Dog Days” diretto da Ken Marino. Il film segue le vicende di un gruppo di persone che abitano nella stessa città e si incontrano casualmente proprio a causa dei loro amici a quattro zampe, i veri protagonisti di questa pellicola.

“Separati ma non troppo“, è una commedia francese diretta da Dominique Farrugia, un’odissea dolce amara sul divorzio vissuto ai giorni nostri. Il film racconta con intelligente umorismo, attraverso i due protagonisti Yvan e Delphine, una comune storia, molto attuale, di tantissime coppie divorziate che sono obbligate, per diversi motivi tra cui la mancanza di fondi, a vivere sotto lo stesso tetto.

Film al cinema dal 13 settembre: gli altri film in uscita

“Un affare di famiglia” è una pellicola drammatica diretta dal regista giapponese Kore’eda Hirokazu, vincitore della Palma d’Oro allo scorso Festival Cinematografico di Cannes. Il film vede come protagonista una famiglia asiatica e ne analizza i rapporti, tenendo conto del contesto sociale e della loro condizione, mescolando sentimenti forti e profondi all’interno di un clima rigido e crudele.

“New York Academy – Freedance” è un colorato e dinamico dance movie che celebra la danza diretto da Michael Damian, il film è il sequel del già noto “New York Academy”, Una storia entusiasmante che racconta le vicende di giovani artisti che, per realizzare i loro sogni, sono disposti a tutto, anche a sacrificare l’amore.

Tomas Barile

13/09/2018