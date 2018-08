Titolo originale: High Strung: Free Dance

Regia: Michael Damian

Cast: Jane Seymour, Thomas Doherty, Ace Bhatti, Giulia Nahmany, Kika Markham, Harry Jarvis, Juliet Doherty, Breck Gallini, Desmond Richardson, Nataly Santiago

Genere: musicale, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Videa

Data di uscita: 13 settembre 2018

"New York Academy – Freedance" è colorato e dinamico dance movie che celebra la danza, il film è un sequel del già noto New York Academy. Una storia entusiasmante che racconta le vicende di giovani artisti che, per realizzare i loro sogni, sono disposti a tutto, anche a sacrificare l’amore.

"New York Academy – Freedance": la celebrazione della danza

"New York Accademy- Freedance" racconta le vicende di un gruppo di giovani talentuosi che tentano di fare carriera nel difficile e spietato mondo dello spettacolo. In particolare, la trama racconta la storia di due giovani aspiranti artisti: Barlow (Juliet Dohertye) una giovane e bella ballerina di danza contemporanea e Charlie (Harry Jarvis) un innovativo e talentuoso pianista. La vita dei due ragazzi e non solo, cambierà totalmente quando i due vengono scelti per prendere parte al cast del tour internazionale del più atteso show dance di New York che va in scena nel popolare teatro di Broadway.

"New York Accademy - Freedance" è una pellicola che non solo vuole celebrare il meraviglioso mondo di Broadway: ma anche raccontare quello che succede dietro le quinte dello show, la passione, il sacrificio che serve per accedere al brillante mondo dello spettacolo.

Passione, amicizia, amori e tradimenti prendono vita, in questo film, attraverso le suggestive coreografie originali del premio Emmy, Tyce Diorio.

New York Accademy - Freedance: il cast

Il cast di "New York Accademy - Freedance" è composto prevalentemente da giovani attori di talento come i due protagonisti del film Harry Jarvis e Juliet Doherty, ancora non molto noti al grande pubblico. Mentre, tra i nomi di maggiore notorietà emergono quelli Thomas Doherty, la star della Disney reduce dal successo nel 2017 del film "Descendants 2" e non solo, tra i protagonisti di questa pellicola c'è anche l'attrice Jane Seymour, meglio nota con l'appellativo di "La signora del West" in memoria del popolare telefilm western che l'ha vista come protagonista.