Ricomincia in questa seconda settimana di settembre l’appuntamento con i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 10 settembre: i film italiani

Unico film nostrano in concorso a questa 35^ edizione della Settimana Internazionale della Critica a Venezia esce oggi nelle sale il film di Mauro Mancini “Non odiare”. La pellicola con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco protagonisti è ambientato in una città del nord-est multietnica dove un giorno l’affermato chirurgo di origine ebraica Simone Segre si trova a dover soccorrere una vittima di un pirata della strada. Quando scopre un tatuaggio nazista sul suo corpo lo lascia in fin di vita da solo. Presto però arriverà il prezzo da pagare.

“Le sorelle Macaluso” è un film di Emma Dante, presentato nella selezione ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Il film è una storia tutta al femminile che attraversa tre generazioni: bambine piene di sogni ed energia che diventano donne, donne provate e spezzate che si lasciano quella vita alle spalle o che ne rimangono ancorate senza riuscire a staccarsene.

Questa settimana segna il debutto alla regia di Francesco Benigno con il film “Il colore del dolore”. La pellicola ambientata tra gli anni settanta e ottanta nella città di Palermo segue la burrascosa storia di Francesco. Scappato di casa per colpa di un padre autoritario si ritrova grazie all’aiuto di un suo amico a prendere parte ad un processo di casting per un film. Questo cambierà per sempre la sua vita.

“Magari resto” è un film di Matteo Parrucini che ambienta una commedia agrodolce, a tinte drammatiche, in una delle località italiane più belle e amate da turisti italiani e non: Marina di Camerota. Attraverso temi come l’amore, il lutto, l’incertezza del futuro e la solitudine, sarà il corso degli eventi a dare ai personaggi la consapevolezza che cercavano.

Film al cinema dal 10 settembre: film da fuori

Dalla Francia arriva la commedia “Chiamate un dottore!” di Tristan Séguéla. Ricca di equivoci e sospesa tra reale e fantastico, ogni situazione per quanto stravagante, risulta comunque verosimile. Tra realismo, assurdità e una strana coppia di sconosciuti che si troverà a passare una serata unica insieme.

Per gli amanti dell’horror è in uscita da oggi nelle nostre sale “The Vigil” diretto da Keith Thomas al suo debutto dietro la macchina da presa. Yakov è un giovane disilluso e triste, con un brutto passato in cerca di un lavoro. L’opportunità gli arriva dal rabbino Shulem che gli offre di fare la veglia ad una persona morta. Presto però rimasto solo in casa del morto una serie di strani rumori lo portano nel seminterrato di quella dimora, scoprendo che un antico demone vive in quella casa.

Film al cinema dal 10 settembre: altre uscite

“Break the Silence: The Movie” è il quarto film che racconta il dietro le quinte della band sudcoreana che, in poco tempo, hanno avuto un successo mai visto a livello internazionale.

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” è un film di animazione danese, diretto da Kim Hagen Jensen. La pellicola racconta la storia di Minna, una dodicenne che abusa della sua capacità di creare e controllare i sogni di altre persone per impartire alla sua fastidiosa sorellastra, Jenny, una sonora lezione.

10/09/2020

Tomas Barile