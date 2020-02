Regia: Francesco Benigno

Cast: Francesco Benigno, Valentina Magazzù, Vincenzo Crivello, Enesto Maria Ponte, Valentino Pizzuto, Dario Veca, Cettina Benigno, Paolo Di Caro, Andrea Alfano, Giovanni Schillaci, Andrea Lo Vecchio, Matteo Amaduri, Miriam Vitale, Chiara Gagliano

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Ai Entertainment

Data di uscita: 12 marzo 2020

“Il colore del dolore” è il lungometraggio d’esordio alla regia per Francesco Benigno, che racconta una storia di ispirazione autobiografica.

Il colore del dolore: Palermo tra finzione e realtà

La storia di Francesco, emblematico alter ego del regista, inizia in una Palermo che soffre per i colpi degli anni Settanta e Ottanta. Francesco, in particolare, è il dodicesimo di ben tredici figli e, data la prematura scomparsa della madre, viene cresciuto sin da subito da un padre brusco e autoritario.

Per questo motivo il ragazzo scappa continuamente di casa, vivendo per strada come può, e passa tra le mani di assistenti sociali e riformatori, completamente alla deriva. Questa vita sregolata, però, non è una vita solitaria: Francesco infatti ha una ragazza di cui è innamorato e degli amici.

Proprio accompagnando uno di questi amici a fare un provino per una parte minore in un film, il protagonista finisce per prendere parte anche lui al processo di casting. Questo momento così casuale, che sembra voluto forse dal destino, segnerà per sempre la sua vita e gli darà la possibilità di conquistarsi un tanto agognato riscatto.

Cast e produzione

Francesco Benigno, che nella pellicola interpreta il ruolo del padre severo, è noto soprattutto per la sua lunga carriera attoriale, lanciata da Marco Risi nel 1989 con il film “Mery per sempre”. Benigno ha recitato in opere come “Ultimo - L’occhio del falco” (2012) e “Tutte le donne della mia vita” (2006).

Per la composizione del cast de “Il colore del dolore” sono stati selezionati giovani attori siciliani agli inizi delle proprie carriere. Il film è distribuito da Ai Entertainment.