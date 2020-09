Regia: Mario Parrucini

Cast: Caterina Misasi, Enrico Lo Verso, Rosaria De Cicco, Veronica Maya, Emiliano De Martino

Genere: commedia drammatica

Durata: 96 minuti

Produzione: Italia

Distribuzione: Draka Production

Data di uscita: 10 settembre 2020

"Magari resto", di Matteo Parrucini, con un cast che mette insieme volti noti del mondo del cinema e giovani attori emergenti, ambienta una commedia agrodolce, a tinte drammatiche, in una delle località italiane più belle e amate da turisti italiani e non: Marina di Camerota. Attraverso temi come l'amore, il lutto, l'incertezza del futuro e la solitudine, sarà il corso degli eventi a dare ai personaggi la consapevolezza che cercavano.

Magari resto: la trama

Francesca è prossima al matrimonio, al giorno che dovrebbe essere il più bello e importante della propria vita. Ma più quella data si avvicina e più i dubbi la tormentano. Inizia a chiedersi se sia la scelta giusta, il momento giusto e, forse, anche l'uomo giusto. Mentre sono tutti entusiasti e indaffarati nei preparativi di un matrimonio perfetto, lei è distratta, assorta e del tutto incerta su cosa vuole fare. Tra la madre Rosa e la sorella Veronica che non fanno altro che parlare di vestiti, ricevimenti, decorazioni, invitati e organizzazione del fatidico giorno, Francesca mette in discussione tutto ciò che era il suo mondo.

L'unica persona di cui si fida e con il quale sente di poter parlare è Don Fabio, consigliere di sempre, personificazione di quella fede dove Francesca ha sempre cercato le risposte che non trovava. Tra la mancanza di Luisa, adorata sorella morta pochi anni prima, e il ricordo della tragedia in cui sono venuti a mancare anche il padre di Francesca, lupo di mare con la passione per la pesca, e il suo migliore amico, la donna inizia a sentirsi sempre più sola e in crisi. Ma a turbare le sue insicurezze c'è anche una verità nascosta che la sua famiglia non può più tacere e che decide sia arrivato il momento di rivelarle.