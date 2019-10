Nove film sono in uscita in questa seconda settimana del mese di ottobre nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 10 ottobre: i più attesi

Will Smith si sdoppia per il regista Premio Oscar Ang Lee nel film in uscita da oggi al cinema “Gemini Man”. Protagonista della pellicola è Henry Brogan, un esperto assassino ormai in pensione, che cerca in tutti i modi di abbandonare la sua professione. Improvvisamente viene perseguitato da un altro agente, che è un suo clone di 25 anni più giovane, al massimo delle sue abilità.

Charlize Theron e Seth Rogen sono invece i protagonisti della commedia diretta da Jonathan Levine “Non succede, ma se succede…”. Il film segue le vicende di un giornalista che ha perso da poco il suo lavoro. Durante una raccolta fondi ritrova per caso una sua vecchia fiamma, diventata ora Segretario di Stato. Dopo il loro incontro si instaura tra un loro un rapporto professionale che allo stesso tempo li avvicinerà anche sul piano personale.

Presentato al recente Festival del cinema di Venezia “Le verità” è il primo lavoro del regista giapponese Hirokazu Kore’eda ambientato fuori dai confini nipponici, con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke protagonisti, ma che rimane fedele all’indagine sentimentale dei suoi personaggi, tipica dei suoi precedenti film.

Film al cinema dal 10 ottobre: i film italiani

Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico sono le protagoniste della commedia tutta al femminile diretta da Michela Andreozzi “Brave Ragazze”. Ispirato da una storia vera il film segue una banda tutta al femminile di rapinatrici di Avignone, che si travestivano da uomini e svaligiavano le banche, nel pieno del femminismo francese degli anni ’80.

“Il varco”, film di Federico Ferrone e Michele Manzolini, si prefigge di raccontare l’orrore della guerra attraverso tecniche sperimentali e una narrazione non convenzionale.

Film al cinema dal 10 ottobre: le altre uscite

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2019 “Hole – L’Abisso” è un film horror diretto da Lee Cronin. Nella periferia di una piccola città rurale, Sarah, sta cercando di costruire una nuova vita per sé stessa e per suo figlio Chris. Con il trasloco però il piccolo inizia a manifestare piccoli ma inquietanti cambiamenti, questo getta la madre nella più profonda paranoia: impaurita e isolata, cercherà di scoprire se i misteriosi atteggiamenti del suo bambino sono collegati alla presenza di un’enorme buca nella foresta confinante con la loro casa.

“Manta Ray” è un film di genere drammatico diretto dal regista thailandese Phuttiphong Aroonpheng. Il regista alla sua opera prima tratta in chiave estremamente originale un tema forte come quello dei rifugiati. La narrazione corre su un doppio binario. I corpi sepolti dei Rohingya diventano mille luci che galleggiano nell’aria e snella giungla buia.

Il documentario “Searching Eva” è il lungometraggio d’esordio di Pia Hellenthal che analizza il meraviglioso diario pubblico della vita di Eva Collé una ventenne che condivide la sua crescita personale in tutte le sue sfaccettature.

“A spasso col panda” è un film d’animazione diretto da Natalya Lopato. Questo road movie per piccini segue le vicende di cinque scapestrati animali, intenti a riportare a casa un cucciolo di panda che una cicogna sbadata ha sbagliato a consegnare.

10/10/2019

Tomas Barile