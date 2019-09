Hole – L’Abisso (2018)

Titolo originale: Hole in the ground

Regia: Lee Cronin

Cast: Seána Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken

Genere: horror, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Irlanda 2018

Distribuzione: Midnight Factory

Data di uscita: 10 ottobre 2019

“Hole - L’Abisso” è un film horror diretto dal Lee Cronin, conosciuto soprattutto come scrittore e regista del cortometraggio “Ghost Train” del 2014, premiato con il Méliès d'Argent all' European Fantastic Film Festivals Federation.

“Hole - L’abisso” è ispirato a una storia vera ed è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2019. È distribuito da Midnight Factory di Koch Media.

Hole - L’Abisso: l'horror irlandese ispirato da un'orribile tragedia di vita reale

Nella periferia di una piccola città rurale, Sarah, interpretata da Seána Kerslake, è una giovane donna che sta cercando di costruire una nuova vita per se stessa e per suo figlio Chris, interpretato da James Quinn Markey. Con il trasloco però il piccolo Chris inizia a manifestare piccoli ma inquietanti cambiamenti che gettano Sarah nella più profonda paranoia: impaurita e isolata, cercherà di scoprire se i misteriosi atteggiamenti del suo bambino sono collegati alla presenza di un’enorme buca nella foresta confinante con la loro casa.

Nel cast di “Hole - L’Abisso” troviamo oltre a Seána Kerslake (conosciuta per la serie irlandese "Can't Cope, Won't Cope” del 2016 e "Dollhouse" del 2012 di Kirsten Sheridan),e a James Quinn Markey, anche Simone Kirby

("Alice attraverso lo specchio" del 2016 di James Bobin e "Peaky Blinders" serie tv del 2014), Steve Wall ("The Witcher" serie tv del 2019 e "Vikings" serie tv del 2014-2016) e Eoin Macken ("Resident Evil: The Final Chapter" del 2016 di Paul W.S. Anderson e "Jukai - La foresta dei suicidi" del 2016 di Jason Zada).