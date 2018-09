Manta Ray - Recensione: il regista thailandese Phuttiphong Aroonpheng vince la sezione Orizzonti a Venezia 2018 con un film politico in chiave onirica

Un pescatore/Wanlop Rungkamjad trova tra le mangrovie un uomo in fin di vita. Lo soccorre e lo porta a casa sua. Il rapporto tra i due diventa sempre più stretto. Lo sconosciuto muto di origine rohingya ritroverà una sua identità, dopo un viaggio interiore e una grande amicizia con il suo salvatore.

Manta Ray: una pellicola che porta sul grande schermo il dramma di una delle etnie più perseguitate al mondo con estrema raffinatezza

Gioca sulla dualità tra il reale e il fantastico l’opera prima del cineasta Phuttiphong Aroonpheng. La narrazione parte lenta con ben nove minuti senza alcun dialogo in una giungla buia illuminata da un uomo armato e vestito di luci fluorescenti. Il pescatore protagonista non avrà un nome per tutto il film, al contrario del suo ospite muto che sarà battezzato Thongchai, sull’onda di una famosa rockstar thai.

I due uomini si scambiano letteralmente la pelle comunicando solo grazie ad un gioco di sguardi. Il pescatore insegna al suo amico come trovare in una foresta delle pietre luccicanti, mentre gli racconta della moglie scappata con un altro. Lei tornerà esattamente nello stesso momento in cui il marito sparirà misteriosamente.

In un gioco quasi di magia le vite dei personaggi si confondono e si è trasportati in un universo onirico permeato di magia. La figura femminile diventa l’elemento che li unisce e li separa contemporaneamente. Sogno e realtà si confondono in un gioco caleidoscopico di luci che illuminano il buio tra inspiegabili sparizioni e cambi di identità.

“Manta Ray” è un’opera complessa che ipnotizza e pesca nella cultura animista del popolo thai

Non è un film semplice quello di Aroonpheng ma pur nella sua complessità riesce ad arrivare allo spettatore che si perde piacevolmente nei meandri dell’universo visivo creato dal regista. Alla sua opera prima, lui porta con sé tutto il suo bagaglio di ex direttore della fotografia.

Il film, infatti, è prima di tutto una gioia per gli occhi con un uso sapiente di metafore che pescano nella cultura del suo paese. Il nocciolo dell’opera è quello del identità dell’essere umano in generale e più nello specifico in quella disconosciuta della etnia rohingya di cui fa parte l’uno salvato tra le mangrovie. “Manta Ray” tratta il tema politico con la stessa chiave di lettura di “ La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro.

L’autore mischia abilmente le carte in tavola, ammantando di poesia una realtà spaventosa e molto conosciuta nella terra dei sorrisi e nella vicina Birmania come quella persecuzioni ai danni dei rohingya. Ed è proprio questa la forza di questo film, che gli ha fatto meritare il prestigioso premio della sezione Orizzonti, un ottimo debutto nel mercato internazionale dell’audiovisivo.

Ivana Faranda